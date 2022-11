Elisabetta Gregoraci, minigonna far girare la testa. Che foto! Eccole

Elisabetta Gregoraci, che foto!

"Red&white stripes on Monaco street", scrive Elisabetta Gregoraci in un post su Instagram. La showigrl pubblica un paio di foto social che fanno girare la testa ai suoi 2 milioni di follower. La minigonna spaziale mette in evidenza una volta in più il fisico super dell'ex moglie di Flavio Briatore. E piovono subito like e commenti entusiasti da parte dei fans.

"È un periodo molto felice, sono molto happy. Non dico di più perché sono scaramantica. Mi sto vivendo questa cosa serenamente, alla giornata", ha detto nei giorni scorsi la Gregoraci in un'interviosta a Verissimo, ospite di Silvia Toffanin.