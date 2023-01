Elodie a Sanremo diretta da Carolina Bubbico. Quelle voci di un fidanzamento

Sanremo, Elodie-Bubbico e quei messaggi al miele...

Manca sempre meno all'inizio di Sanremo e gli artisti si preparano a calcare il prestigioso palco dell'Ariston. Per la terza volta consecutiva a presentare la gara canora sarà Amadeus. Tra i cantanti più attesi c'è sicuramente Elodie, per lei sarà la terza volta in gara, quarta se si conta la co-conduzione del 2021, con Due. Con lei a dirigere l’orchestra un’altra donna che a sua volta è già stata al Festival in diverse occasioni, Carolina Bubbico. Orgoglio pugliese sul palco di Sanremo: la salentina Bubbico sarà direttrice d'orchestra per la cantante Elodie sul palco dell'Ariston per il festival della musica italiana.

"Il 2023 si apre splendidamente! A febbraio avrò l’onore e la gioia infinita di dirigere l’orchestra e cantare al fianco di un’artista e una donna che minuto dopo minuto stimo e adoro sempre di più…- scrive su Instagram la Bubbico - Elodie è il meglio che potessi desiderare amore, purezza, generosità, spontaneità e cuore grandissimo! Occhi che brillano insieme sin dalla prima prova. Un team stupendo di cui sono fiera di fare parte" ha commentato. I bene informati dicono che tra Elodie e Bubbico non ci sarebbe solo un rapporto di lavoro ma che le due sarebbero addirittura fidanzate. E stando alle parole al miele usate da Bubbico l'ipotesi non sembra così remota.