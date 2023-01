Elodie arriva su Paramount+ con il film "Ti mangio il cuore"

"Ti mangio il cuore" del Regista Pippo Mezzapesa, prodotto da Indigo Film con Rai Cinema in Collaborazione con Paramount+ e interpretato da Elodie arriva sulla piattaforma

Da venerdì 6 gennaio su Paramount+ sarà disponibile "Ti mangio il cuore", film Paramount+ Original con protagonisti Elodie al suo esordio cinematografico e Francesco Patanè.

Il film, liberamente tratto dall’omonimo libro di Carlo Bonini e Giuliano Foschini edito da Giangiacomo Feltrinelli Editore e diretto da Pippo Mezzapesa, è prodotto da Indigo Film con Rai Cinema in collaborazione con Paramount+ ed è stato presentato in anteprima alla 79ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia.

Una storia d’amore e vendetta, di sentimento e annientamento, ambientata in Puglia. Arso dal sole e dall’odio, il promontorio del Gargano è conteso da criminali che sembrano venire da un tempo remoto governato dalla legge del più forte. Una terra arcaica da far west, in cui il sangue si lava col sangue. A riaccendere un'antica faida tra due famiglie rivali è un amore proibito: quello tra Andrea, riluttante erede dei Malatesta, e Marilena, bellissima moglie del boss dei Camporeale. Una passione fatale che riporta i clan in guerra. Ma Marilena, esiliata dai Camporeale e prigioniera dei Malatesta, si opporrà con forza di madre a un destino già scritto.

Accanto ai due protagonisti Elodie e Francesco Patanè, nel cast anche Francesco Di Leva, Lidia Vitale, Brenno Placido, Tommaso Ragno, Giovanni Trombetta, e con la partecipazione straordinaria di Michele Placido. La sceneggiatura è firmata da Antonella W. Gaeta, Pippo Mezzapesa e Davide Serino. Il film sarà disponibile anche in Francia su Paramount+ a partire dal 6 gennaio.