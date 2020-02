Elodie e Diletta Leotta: allenamento bollente in palestra nel video Instagram

Elodie e Diletta Leotta bollenti in palestra: l’allenamento scalda il web

Diletta Leotta sa sempre come far impazzire i fan. Le ultime storie pubblicate su Instagram sono decisamente bollenti. L’allenamento in palestra con l’amica Elodie ha scaldato il web.

Reduci dal successo sul palco dell’Ariston, la conduttrice sportiva e la cantante si sono ritagliate del tempo da trascorrere insieme. Dopo lo shopping, hanno deciso di allenarsi insieme in palestra. Il video che è stato girato ha scatenato i fan.

Elodie e Diletta Leotta sono seguitissime sui social. I loro profili sono ricchi di scatti sexy e audaci, che registrano ogni volta tantissimi like.

Entrambe bellissime, sono molto apprezzate anche per il loro talento. Sono amiche da diverso tempo, ma l’esperienza sanremese le ha legate ancora di più.

Elodie, con la sua canzone Andromeda, si è posizionata settima nella classifica del Festival di Sanremo 2020. Il brano è trasmesso costantemente in radio. Diletta Leotta, presente sul palco dell’Ariston in qualità di co-conduttrice, non è passata inosservata. Tuttavia non sono mancate le critiche per il monologo incentrato sulla bellezza.

La conduttrice sportiva ha girato un video durante un allenamento in palestra. Lo sguardo dei fan è stato catturato dal seno esplosivo, che la canottiera nera faceva fatica a contenere. Dietro di lei compare l’amica Elodie che indossa una tutina super aderente, che disegna il suo fisico perfetto.

La cantante appare affaticata per lo sforzo fisico, mentre la Leotta ha voglia di scherzare. La conduttrice siciliana inquadra infatti i calzini leopardati di Elodie, esclamando: “Complimenti per le scarpe”.

Il video è diventato virale.

DILETTA LEOTTA SENZA SLIP? La rete si divide e si infiamma

Diletta Leotta è sempre protagonista: in tv (volto amatissimo di Dazn), radio e sui social (5,6 milioni di follower su Instagram). Una delle sue ultime foto ha infiammato il web: la showgirl, giornalista e presentatrice ha postato un'immagine estiva vestita con una giacca di jeans mentre ha in braccio il suo cagnolino. "Manca poco e si torna a casa da te 🐶🏡❤️🎄 #home #sicily", ha scritto. Ma i milioni di follower di Diletta Leotta si sono 'distratti' non vedendo i contorni degli slip. E da lì è partito il tormentone? Diletta con o senza slip nella foto? Difficile dirlo. Tra l'altro come osserva il sito di Tgcom24 che basta fare un giro sui profili social della showgirl catanese per rendersi conto che 'ama i costumi molto sgambati' dunque 'siamo di fronte a un semplice effetto ottico'.





ELODIE REGGISENO E INTIMO NERO: NATALE BOLLENTE

ELODIE regala un Natale molto caliente ai suoi fans. La cantante, fidanzata di Marracash (decisamente la coppia musicale dell'anno e la foto del loro bacio fece un book di like sui social), in questi giorni ha pubblicato su Instagram, prima la foto di una campagna per Yamamay con un completino di intimo nero che esalta la sua sensualità e poi il video. "Come faceva? Dashing through the snow.. Felice di essere parte del Natale", scrive Elodie a corredo dello spot natalizio.

ELODIE IN INTIMO: COMPLETINO DI PIZZO NERO E I FOLLOWER APPROVANO