Elodie regala un underbob da urlo ai fan dal palco di "Battiti Live" - FOTO

L'underbob di Elodie manda in delirio i suoi fan, dal palco di "Battiti Live"

Pantaloni cargo e underbob in bella vista, così Elodie incanta i fan dal palco dell'ultima serata dell'edizione 2022 di Radio Norba Cornetto Battiti Live, condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri. La cantante ama giocare con outfit eleganti e allo stesso tempo provocanti.

Per la puntata, Elodie ha scelto un look griffato Blumarine che mette in risalto le sue curve statuarie e apprezzate dai suoi fan.