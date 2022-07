Elodie tra mare e party privati, si gode la prima estate da single. FOTO

Elodie tra mare e party privati, single e spensierata

Elodie, attualmente in vetta alle classifiche con "Tribale" e “La Coda del Diavolo” (scritta con Rkomi), si gode la prima estate da single dopo la rottura con il cantante Marracash.

Elodie, in questi giorni si trova in Puglia a Trani. È lei stessa ad aggiornare i suoi follower con foto Instagram in cui si mostra felice e spensierata, oltre che in splendida forma.

La cantante romana ospite al “Nettuno gang” il party privato a casa del designer di Valentino, Pierpaolo Piccioli, lancia il look più sensuale dell’estate: un top in voile con degli short neri, l’iconica stampa Giraffa in bianco e nero di Valentino creato nel 1966 da Valentino Garavani per l’Haute Couture, ri-lanciata con la collezione Resort 2020.

Elodie con quasi 1 milione di dischi venduti e 2,7 milioni di follower, oggi è tra i più grandi talenti della musica italiana, idolo assoluto della Gen Z.