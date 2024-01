Elton John, all'asta abiti di scena, un Bansky e.. incasso stimato? 10 milioni

Elton John, all'asta abiti di scena, cimeli e arredi: 900 oggetti cult in vendita

Elton John vende 900 oggetti provenienti dal suo ex attico di Atlanta con una serie di aste da Christie's a New York, che culmineranno nella sessione dal vivo del 21 febbraio al Rockefeller Center, per un incasso stimato di 10 milioni di dollari. Lo scorso autunno la 76enne rockstar britannica insieme al marito e manager David Furnish hanno venduto la loro residenza americana per oltre 7,2 milioni di dollari e ora la coppia vende anche la collezione di opere d'arte e ricordi (compresi abiti di scena) che l'appartamento di Peachtree Road custodiva.

Elton John, asta da 10 milioni di dollari per i suoi cimeli. I pezzi da collezione

I pezzi forti includono il pianoforte a coda Yamaha su cui 'Rocketman' ha scritto gli spettacoli di Broadway di successo "Billy Elliot" e "Aida" per 50.000 dollari; il ritratto di Elton John dipinto da Julian Schnabel per 300.000 dollari; e un trittico di Banksy del 2017 raffigurante un uomo mascherato che lancia un mazzo di fiori per 1,5 milioni di dollari. In asta appariranno anche gli iconici occhiali da sole del cantante, gli stivali argentati, un costume di scena in avorio e oro degli anni '70 realizzato dalla designer tessile Annie Reavey e l'opera "Your Song" di Damien Hirst, firmata e iscritta "xxx for Elton + David love Damien Thank You", con un valore stimato di 350.000-450.000 dollari.

A testimonianza dei gusti eclettici di Elton John, il suo appartamento di Atlanta presentava un'elaborata tappezzeria Versace, frutto dell'amicizia di lunga data tra la rockstar e la famiglia Versace. La vendita comprende un gruppo di oggetti Versace, tra cui una selezione di camicie vintage di Gianni Versace stimate tra i 4.000 e i 6.000 dollari, oltre a stoviglie e arredi per la casa.

Durante la sua permanenza in Georgia, Elton John ha accumulato una collezione di lavori fotografici di Dorothea Lange, André Kertész, Andy Warhol, Cindy Sherman e Robert Mapplethorpe. Ora anche queste foto originali vanno in asta.