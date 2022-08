Enrico Montesano torna in Rai, è nel cast di "Ballando con le stelle"

Enrico Montesano entra nel cast della nuova edizione di "Ballando con le stelle"

L'attore romano Enrico Montesano sarà tra i concorrenti della nuova edizione di "Ballando con le stelle", su Rai1, a partire dal prossimo 8 ottobre. La sua presenza nel cast è stata fortemente voluta dalla conduttrice Milly Carlucci.

Soprattutto, Enrico Montesano manca dalla tv pubblica da qualche anno e questa potrebbe essere una buona occasione per rientrare. L'ultima volta che l'attore è apparso in una trasmissione Rai è stato in occasione della serata finale del "Festival di Sanremo 2017", allora condotto da Carlo Conti, che lo aveva precedentemente scelto come giudice di "Tale e quale show", insieme a Loretta Goggi, Claudio Amendola e Christian De Sica.