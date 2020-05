Fabio Volo show con Paola Cortellesi, Marco Santin e Orietta Berti

Sabato 9 maggio, sarà disponibile sui profili Facebook e Instagram di Fabio Volo (@volofabio) la settima puntata di The Orchite Show, con ospiti: Orietta Berti, Paola Cortellesi e Marco Santin. Per il primo appuntamento della Fase 2, The Orchite Show cambia faccia e sigla, raccontando di come si siano modificate le nostre abitudini dal 4 maggio. Quel che non cambia, però, è la presenza degli ospiti. Questa settimana, due protagoniste del mondo dello spettacolo italiano e Marco Santin (il 33% della Gialappa’s), si confronteranno con Fabio, scoprendo come gli italiani stiano provando a ripartire. Inoltre, durante la diretta, ci sarà un collegamento con lo stabilimento della Barilla, azienda esempio dell’eccellenza italiana. La settima puntata di The Orchite Show sarà disponibile domani su @volofabio.

Sesta puntata del programma social di Fabio Volo, 'The Orchite Show' con Giuliano Sangiorgi e Carlo Verdone. Le prime puntate hanno già raggiunto una platea di mezzo milioni di utenti, grazie anche alla partecipazione di alcuni amici che sono stati ospiti tra cui: J-Ax, Antonio Cassano, Michelle Hunziker, Jovanotti, Alessia Marcuzzi, Gianni Morandi, Max Pezzali, Valentino Rossi, Fabio Rovazzi, Rocco Siffredi e Mara Venier.

