Minacce di morte al figlio Leone, ira di Fedez: "Ora hai un problema grosso"

La denuncia del rapper dopo il post su 'X' contro il figlio

Il celebre rapper italiano, Fedez, si è catapultato in una crociata legale contro gli utenti dei social che hanno preso di mira suo figlio, Leone, dopo l'apparizione del piccolo a San Siro prima della partita tra Milan e Frosinone. In una storia Instagram, Fedez ha annunciato di voler denunciare coloro che hanno disseminato insulti vergognosi e minacce nei confronti del suo bambino.

Tutto nasce da un vergognoso tweet in cui veniva chiesto a chi si sparerebbe se si avesse un solo proiettile e nel post compariva un'immagine che ritraeva Theo Hernandez e il figlio di Fedez, insieme ad altri giocatori e bambini, schierati in mezzo al campo prima della partita tra Milan e Frosinone. La reazione indignata di Fedez è stata comprensibile, soprattutto considerando che il bersaglio degli attacchi era proprio suo figlio, Leone.

Il rapper ha espresso il suo disgusto per coloro che trovano divertente fare battute sul suo tumore al pancreas e augurargli la morte su Twitter. Tuttavia, ha sottolineato con enfasi che quando si tratta dei suoi figli, la questione assume proporzioni gravissime. "Nel momento in cui toccate i miei figli, avete un problema, un problema bello grande. Ve ne accorgerete, non vi preoccupate. Poi posterò il nome di questa persona e di tutti quelli che hanno risposto che sparerebbero a mio figlio," ha dichiarato Fedez nella sua storia su Instagram.

GUARDA IL VIDEO DI FEDEZ

Domani mattina alla polizia postale, poi ti presento il mio avvocato.

E se hai il coraggio mettici la faccia da subito coniglio. https://t.co/GoueAbUZqq — Fedez (@Fedez) December 3, 2023

La Lega di Serie A ha evidenziato la presenza di Leone in campo con un post dedicato a un "accompagnatore speciale". Tuttavia, il trattamento riservato dalla Lega ha scatenato critiche da parte di molti utenti che hanno notato la disparità nella menzione di uno specifico bambino. Tuttavia, Fedez ha messo in luce che il peggio è stato rappresentato dai post vergognosi che hanno preso di mira suo figlio, con messaggi inappropriati e minacce, sottolineando la necessità di proteggere la privacy e l'innocenza dei bambini coinvolti.