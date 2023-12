X Factor, Fedez a Morgan: "Io non ho dovuto leccare piedi a Meloni e Sgarbi"

Fedez replica in diretta tv alle affermazioni di Morgan sulla sua collaborazione pregressa con Zo Vivaldi degli Stunt Pilots. “Metto le cose in chiaro, Lorenzo (Zo Vivaldi, ndr) non l’ho mai conosciuto, semplicemente ha collaborato con Michele Canova a Los Angeles per la produzione di alcuni brani. E’ una cosa normalissima. Ma anche se lo conoscessi, quale sarebbe il problema?”

“Se Morgan pensa che io abbia fatto clientelismo in questo programma deve dirlo non insinuarlo”, le parole del rapper alla fine dell’esibizione degli Stunt Pilots durante la prima manche della semifinale di ‘X Factor’.

"Se vuoi essere ribelle le cose le dici quando sei dentro il programma non quando ti hanno ti hanno dato un calcio in culo - dice Fedez nel corso della puntata del talent show di Sky - Io sono una persona trasparente, ho una piccola azienda, lavoro con mia mamma e con l’avvocato e non ho mai avuto bisogno di leccare i piedi a Giorgia Meloni o a Vittorio Sgarbi. Ciao Marco”.

X Factor, gli eliminati in semifinale e i promossi alla finale

Sul fronte della semifinale, tre eliminati su sette in gara. I primi ad andare fuori sono gli Astromare, i meno votato della manche orchestrale, in cui hanno cantato «Everybody Needs Somebody to Love» dei Blues Brothers. Poi è il turno di Angelica e Settembre, «vittime», in due tempi diversi, dell’attesissimo momento dedicato agli inediti.

In finale di X Factor vanno Maria Tomba, Sarafine, Il Solito Dandy e gli Stunt Pilots.