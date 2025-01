Festival di Sanremo: i conduttori, dalla prima edizione al 2025

Un viaggio nella storia di Sanremo attraverso i suoi presentatori

Il Festival di Sanremo non è solo un evento musicale, ma un autentico specchio dell’Italia che cambia. Attraverso le sue edizioni, il palco dell’Ariston ha visto avvicendarsi conduttori che hanno segnato epoche, innovato la televisione e accompagnato gli italiani in momenti storici e culturali cruciali. In questo articolo ti guideremo attraverso i protagonisti che hanno fatto la storia del Festival, svelando dettagli inediti e curiosità che non troverai altrove.

Le radici del Festival: gli anni ‘50 e ‘60

Il Festival di Sanremo debutta nel 1951, trasmesso inizialmente solo alla radio. La conduzione viene affidata a Nunzio Filogamo, una delle voci più iconiche dell’epoca, che accompagnerà il pubblico anche nelle edizioni successive fino al 1954. Filogamo è ricordato per il suo inconfondibile saluto: "Miei cari amici vicini e lontani".

Negli anni ‘50 il Festival si svolge al Casinò di Sanremo, con presentatori come Gianni Agus, Enzo Tortora e Fausto Tommei. Solo nel 1955, con l’avvento della televisione, il Festival inizia ad essere trasmesso nelle case degli italiani, trasformandosi in un evento collettivo.

Curiosità: Nel 1957, per la prima volta, la conduzione fu condivisa da più persone: Marisa Allasio, Fiorella Mari e la storica annunciatrice Nicoletta Orsomando affiancarono Nunzio Filogamo.

Negli anni ‘60 arrivano i primi grandi nomi della televisione italiana. Mike Bongiorno debutta come conduttore nel 1962, segnando l’inizio di una lunga carriera al timone del Festival, alternandosi con figure come Paolo Ferrari e Pippo Baudo, che farà la sua prima apparizione nel 1968.

Gli anni ‘70: l’era della televisione a colori

Con l’arrivo della televisione a colori, il Festival si evolve in uno spettacolo sempre più sofisticato. Corrado e Mike Bongiorno dominano la scena, ma è anche l’epoca delle grandi sperimentazioni.

Nel 1976, il Festival viene condotto da Giancarlo Guardabassi, affiancato da diverse presentatrici per ogni serata. Questo esperimento, unico nel suo genere, ha reso quell’edizione un’anomalia nella storia di Sanremo. Altri volti celebri di questo decennio includono Beppe Grillo, che nel 1978 portò un tocco di irriverenza, e Maria Giovanna Elmi, simbolo di grazia e professionalità.

Aneddoto: Nel 1979, Mike Bongiorno fu protagonista di una delle gaffe più famose del Festival, chiamando il vincitore prima ancora dell’annuncio ufficiale.

Gli anni ’80: Pippo Baudo e il dominio assoluto

Gli anni ’80 segnano l’inizio dell’era di Pippo Baudo, il conduttore che più di tutti ha lasciato il segno nella storia del Festival con ben 12 edizioni all’attivo. Baudo non era solo un presentatore, ma un regista dell’evento, capace di gestire ogni aspetto, dagli ospiti internazionali ai momenti di crisi.

Nel 1987, Loretta Goggi diventa la prima donna a condurre il Festival da sola, rompendo uno schema consolidato e aprendo la strada a nuove possibilità per le conduttrici.

Un momento iconico: Nel 1984, durante un imprevisto tecnico, Baudo intrattenne il pubblico con un monologo improvvisato, dimostrando una capacità unica di tenere la scena.

Dal 2000 al 2025: tra innovazione e tradizione

All’inizio del nuovo millennio, il Festival affronta la sfida di rimanere rilevante in un panorama televisivo sempre più competitivo. Fabio Fazio, conduttore delle edizioni 1999, 2000, 2012 e 2014, introduce un format intellettuale e riflessivo. Al suo fianco, la pungente Luciana Littizzetto riesce a bilanciare momenti di alta cultura con interventi ironici, creando una formula inedita e apprezzata.

Nel 2018 e 2019, Claudio Baglioni prende in mano le redini come direttore artistico e conduttore, trasformando Sanremo in una vera celebrazione della musica. Le sue edizioni sono ricordate per l’attenzione alla qualità musicale, con scenografie imponenti e duetti indimenticabili, come quello con Laura Pausini e Andrea Bocelli. Baglioni ha dichiarato: "La musica deve tornare protagonista assoluta".

Dal 2020, Amadeus si afferma come il volto del Festival, portando una ventata di freschezza. Con la sua capacità di unire generazioni, Amadeus ha scelto co-conduttori e ospiti provenienti da ambiti diversi: influencer, attori, sportivi e artisti internazionali. La sua scelta di includere ospiti come Drusilla Foer e Achille Lauro ha dimostrato un forte impegno verso l’inclusività e l’innovazione. L’edizione 2020, inoltre, ha segnato il ritorno di Fiorello, che ha affiancato Amadeus in momenti di pura improvvisazione comica, trasformando ogni serata in uno spettacolo unico.

Nel 2024, Amadeus continua a innovare, affiancato da ospiti di grande rilievo come Marco Mengoni, Giorgia, Teresa Mannino, Lorella Cuccarini e ancora una volta Fiorello. Questa edizione si distingue per un segmento dedicato alla musica emergente europea, offrendo una piattaforma a giovani artisti internazionali per esibirsi davanti a milioni di spettatori.

Nel 2025, torna alla conduzione Carlo Conti, promettendo un Festival che unisce raffinatezza e spettacolo. Conosciuto per il suo stile elegante e inclusivo, Conti mira a celebrare la storia del Festival. Durante un’intervista al TG1, Conti ha rivelato i nomi dei co-conduttori che lo affiancheranno nelle cinque serate, in programma dall’11 al 15 febbraio. "La prima serata sarò da solo, a meno che non riesca a convincere due amici storici", ha dichiarato. "La seconda vedrà protagonisti Bianca Balti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica. Giovedì sarà una serata speciale con Miriam Leone, Elettra Lamborghini e Katia Follesa. Per la serata cover del venerdì, sul palco saliranno Mahmood e Geppi Cucciari. Infine, il gran finale di sabato sarà condiviso con Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan."

Conti ha inoltre accennato a una sorpresa speciale, lasciando intendere la possibile partecipazione di altri ospiti di spicco. "Sarà una conduzione insieme, tutti insieme. E poi, magari, qualcun altro arriverà strada facendo."

Ecco la lista completa dei presentatori di tutte le edizioni del Festival di Sanremo

Anno Presentatori 1951 Nunzio Filogamo 1952 Nunzio Filogamo 1953 Nunzio Filogamo 1954 Nunzio Filogamo 1955 Armando Pizzo, Maria Teresa Ruta 1956 Fausto Tommei, Maria Teresa Ruta 1957 Nunzio Filogamo, Marisa Allasio, Fiorella Mari, Nicoletta Orsomando 1958 Gianni Agus, Fulvia Colombo 1959 Enzo Tortora, Adriana Serra 1960 Enza Sampo’, Paolo Ferrari 1961 Lilly Lembo, Giuliana Calandra 1962 Renato Tagliani, Laura Efrikian, Vichy Ludovisi 1963 Mike Bongiorno con Edy Campagnoli, Rossana Armani, Giuliana Copreni, Maria Giovannini 1964 Mike Bongiorno, Giuliana Lojodice 1965 Mike Bongiorno, Grazia Maria Spina 1966 Mike Bongiorno, Paola Penni, Carla M. Puccini 1967 Mike Bongiorno, Renata Mauro 1968 Pippo Baudo, Luisa Rivelli 1969 Nuccio Costa, Gabriella Farinon 1970 Nuccio Costa, Enrico Maria Salerno, Ira Fürstenberg 1971 Carlo Giuffrè, Elsa Martinelli 1972 Mike Bongiorno, Sylva Koscina, Paolo Villaggio 1973 Mike Bongiorno, Gabriella Farinon 1974 Corrado, Gabriella Farinon 1975 Mike Bongiorno, Sabina Ciuffini 1976 Giancarlo Guardabassi 1977 Mike Bongiorno, Maria Giovanna Elmi 1978 Beppe Grillo, Maria Giovanna Elmi, Stefania Casini, Vittorio Salvetti 1979 Mike Bongiorno, Annamaria Rizzoli 1980 Claudio Cecchetto, Roberto Benigni, Olimpia Carlisi, Daniele Piombi 1981 Claudio Cecchetto, Eleonora Vallone, Nilla Pizzi, Franco Solfiti 1982 Claudio Cecchetto, Patrizia Rossetti, Daniele Piombi 1983 Andrea Giordana, Emanuela Falcetti, Anna Pettinelli, Isabel Russinova, Daniele Piombi/Roberta Manfredi 1984 Pippo Baudo con Elisabetta Gardini, Edy Angelillo, Viola Simoncioni 1985 Pippo Baudo e Patty Brard 1986 Loretta Goggi, Anna Pettinelli, Sergio Mancinelli, Mauro Micheloni 1987 Pippo Baudo, Carlo Massarini 1988 Miguel Bosé, Gabriella Carlucci, Carlo Massarini, Kay Sandvik, Lara St.Paul, Memo Remigi 1989 Rosita Celentano, Paola Dominguin, Daniel Quinn, Gianmarco Tognazzi, Kay Sandvik, Ann Clare Matz 1990 Johnny Dorelli, Gabriella Carlucci 1991 Edwige Fenech, Andrea Occhipinti 1992 Pippo Baudo, Milly Carlucci, Alba Parietti 1993 Pippo Baudo, Lorella Cuccarini 1994 Pippo Baudo, Anna Oxa, Cannelle 1995 Pippo Baudo, Anna Falchi, Claudia Koll 1996 Pippo Baudo, Valeria Mazza, Sabrina Ferilli 1997 Mike Bongiorno, Piero Chiambretti, Valeria Marini 1998 Raimondo Vianello, Eva Herzigova, Veronica Pivetti 1999 Fabio Fazio, Renato Dulbecco, Laetitia Casta 2000 Fabio Fazio, Luciano Pavarotti, Teo Teocoli, Ines Sastre 2001 Raffaella Carrà, Megan Gale, Enrico Papi, Massimo Ceccherini 2002 Pippo Baudo, Manuela Arcuri, Vittoria Belvedere 2003 Pippo Baudo, Serena Autieri, Claudia Gerini 2004 Simona Ventura, Paola Cortellesi, Maurizio Crozza, Gene Gnocchi 2005 Paolo Bonolis, Antonella Clerici, Federica Felini 2006 Giorgio Panariello, Ilary Blasi, Victoria Cabello 2007 Pippo Baudo, Michelle Hunziker 2008 Pippo Baudo, Piero Chiambretti, Bianca Guaccero, Andrea Osvart 2009 Paolo Bonolis, Luca Laurenti 2010 Antonella Clerici 2011 Gianni Morandi, Elisabetta Canalis, Belen Rodriguez 2012 Gianni Morandi, Rocco Papaleo, Ivana Mrazova 2013 Fabio Fazio, Luciana Littizzetto 2014 Fabio Fazio, Luciana Littizzetto 2015 Carlo Conti, Arisa, Emma, Rocio Muñoz Morales 2016 Carlo Conti, Gabriel Garko, Virginia Raffaele, Madalina Ghenea 2017 Carlo Conti, Maria De Filippi 2018 Claudio Baglioni, Pierfrancesco Favino, Michelle Hunziker 2019 Claudio Baglioni, Claudio Bisio, Virginia Raffaele 2020 Amadeus 2021 Amadeus 2022 Amadeus 2023 Amadeus, Gianni Morandi 2024 Amadeus, Giorgia, Marco Mengoni, Teresa Mannino, Lorella Cuccarini, Fiorello 2025 Carlo Conti

FAQ

Chi ha condotto più edizioni del Festival di Sanremo? Pippo Baudo detiene il record con 12 edizioni.

Chi è stato il primo conduttore del Festival? Nunzio Filogamo, dal 1951 al 1954, e poi nel 1957.

Cosa aspettarsi dall’edizione 2025? Il ritorno di Carlo Conti, con un mix di tradizione, raffinatezza e innovazione, e una possibile serata celebrativa dei grandi conduttori del passato.