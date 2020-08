Filming Italy Best Movie Award, a Venezia 77 le star del cinema internazionale

Il Filming Italy Best Movie Award anche quest’anno porterà a Venezia un parterre di ospiti unico, attori, attrici e registi che rappresentano il meglio del cinema e della fiction italiana e che rendono grande il cinema in Italia e nel mondo.

Tutto pronto per la cerimonia di premiazione Filming Italy Best Movie Award, il premio internazionale che valorizza film e serie Tv, italiane e straniere, talent, produttori e distributori dell’industria cinematografica, ideato e prodotto da Tiziana Rocca, direttore generale del premio, che si svolgerà domenica 6 settembre alle ore 21 nella sala degli Specchi dell’Hotel Excelsior del Lido di Venezia. Nel parterre di premiati figurano Francesca Archibugi, Giuseppe Battiston, Claudio Bisio, Barbora Bobulova, Alessio Boni, Carlo Buccirosso, Linda Caridi, Salvatore Esposito, i fratelli D'Innocenzo, Ficarra e Picone, Angela Finocchiaro, Claudia Gerini, Matilde Gioli, Monica Guerritore, Vanessa Incontrada, Massimo Popolizio, Claudio Santamaria, Alessandro Siani, Sara Serraiocco, Pierfrancesco Favino, Ginevra Elkann, Francesco Di Leva, Ricky Memphis, Lunetta Savino, Alessandro Preziosi, Antonello Sarno e il produttore Tarak Ben Ammar. A questa lista si aggiunge il candidato agli Oscar Matt Dillon; 'Berlino' della serie TV rivelazione internazionale La casa di carta Pedro Alonso; l'attore e comico americano Adam Sandler, e il candidato ai Golden Globe, protagonista di American Crime Story, Édgar Ramìrez.

La manifestazione, curata personalmente da Tiziana Rocca e dal presidente onorario Vito Sinopoli, Amministratore unico di Duesse Communication, sarà presentata nel corso di una conferenza stampa lo stesso giorno nella Sala Tropicana dell’Italian Pavillion. Alla serata di premiazione sono previsti inoltre Annabelle Belmondo, in qualità di premiatrice e Ariana Rockefeller, designer e membro del consiglio della fondazione no-profit David Rockefeller. Per Tiziana Rocca «il Filming Italy Best Movie Award anche quest’anno porterà a Venezia un parterre di ospiti unico, attori, attrici e registi che rappresentano il meglio del cinema e della fiction italiana e che rendono grande il cinema in Italia e nel mondo. Premieremo infatti non solo le opere cinematografiche, ma daremo ampio spazio anche alla serialità, che negli ultimi tempi si è distinta con prodotti di qualità altissima. È stato un anno particolarmente difficile per la cultura e l’intero settore dell’audiovisivo, il cinema sta ancora affrontando la riapertura delle sale tra incertezze e numerosi punti interrogativi. Questo premio è dedicato a tutte le donne, in particolare a quelle che cercano di trovare la propria strada in questo settore, attrici, registe, scrittrici e sceneggiatrici, e vorrei ringraziare a tal proposito la madrina di questo premio, Rocío Muñoz Morales, attrice di talento e donna determinata, da sempre impegnata anche nel sociale. Il Filming Italy Best Movie Award conta sul supporto della Biennale di Venezia, del direttore della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, Alberto Barbera, e gode del patrocinio della direzione generale cinema e audiovisivo del Mibact, di Anec e di Anica.