Francesca Baraghini lancia il podcast sulle news: ecco Red Zone

RED ZONE è la nuova serie podcast di Francesca Baraghini, giornalista Sky TG24 e del TG8 su TV8, sulle complessità del nostro presente. Uno sguardo circolare, da appassionata di Esteri, su fatti e notizie interconnesse e provenienti da tutto il mondo.

Ogni settimana, con stile caustico e ritmo incalzante, Francesca Baraghini ci guida tra i fili nascosti che legano economia e geopolitica e che toccano - o toccheranno - la vita di tutti noi. Con episodi della durata di circa 15 minuti RED ZONE offre un punto di vista originale sulle notizie di tutti i giorni a chi non si accontenta di una lettura superficiale ed è in cerca di spunti per riflettere su quello che ci accade intorno.





“Alberto Moravia diceva che quando le informazioni mancano, le voci crescono. Mai avrebbe immaginato che, in un tempo non troppo lontano, saremmo stati sommersi da clic e da news - spiega Francesca Baraghini - “È così che nasce l’idea di uno spazio dedicato al riordino dei pensieri e all’approfondimento. Quante notizie, che crediamo insignificanti, ci perdiamo ogni giorno? Ha ancora senso parlare di notiziabilità? La terra gira più veloce e noi insieme a lei. Mentre non ci soffermiamo più su nulla, l’indignazione finisce con un paio di post e le emozioni si perdono senza nemmeno avere un nome. Tutto questo accade, ma non dentro la “RED ZONE”, dove proviamo a spostare i confini, analizzando quello che accade dall’altra parte del mondo, cercando di capire quali conseguenze porta nel giardino di casa.

Secondo una ricerca di Infosfera del 2018, l’82% degli italiani non sa riconoscere una fake news. A marzo 2020, due anni dopo, si sarebbe parlato di sei italiani su dieci. E’ in questo contesto che si inserisce il netto trend di crescita di contenuti news e attualità nella fruizione di podcast, segno che il bisogno di informarsi e approfondire resta una delle principali motivazioni che spingono gli ascoltatori italiani a ricorrere ai podcast (indagine Nielsen sull’ascolto di podcast nel 2020).

Prodotto dall’etichetta DOPCAST, RED ZONE sarà disponibile dal 19 gennaio sui principali canali digitali di distribuzione di podcast: Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Castbox, Overcast, Pocket Casts, Podcast Addict, Stitcher.

Si parte questo martedì con “Taxi volanti”: cosa è successo nel mondo mentre scoppiava la pandemia? L’economia si è davvero fermata o qualcuno sta lavorando a un progetto visionario pronto a cambiare le nostre vite? Si parlerà di traffico, di aria respirabile, di industria dell’automotive e degli sforzi per realizzare uno dei sogni che da sempre accompagnano l’uomo: quello di volare. Non tra cinquant’anni ma fra sei mesi.

FRANCESCA BARAGHINI

Francesca Baraghini lavora a Sky TG24 e da alcuni mesi conduce un nuovo tg su TV8, il TG8 alle ore 12.

Prima di trasferirsi nelle capitali dell’informazione Milano e Roma, ha lavorato a Primocanale, al SecoloXIX e a Radio Babboleo. Più tardi ha lavorato per La Gazzetta dello Sport con “Gazzetta Tv”, Sky Sport e “Tiki Taka News”, a Mediaset.

Geopolitica, motociclette e mare sono le sue passioni; suona male il saxofono e legge i giornali a colazione. Scrivere le piace così tanto che ha aperto un blog, “Confidenze notturne”, e ha una rubrica su Ciak Magazine sui film che “raccontano il futuro”.

DOPCAST

Dopcast è il nuovo produttore di podcast e vodcast nato dalla sinergia tra Sony Music Italia e MNcomm.

Con una linea editoriale che pone al centro il Talent, Dopcast produce e distribuisce contenuti originali che spaziano dalla musica al costume, dalla tv al fitness, dal food al crime fino al lifestyle. La distribuzione dei contenuti audio raggiunge i principali canali digitali di distribuzione di podcast: Apple, Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Castbox, Overcast, Pocket Casts, Podcast Addict, Stitcher. Alcuni progetti editoriali integrano la versione podcast con quella video dei vodcast, veicolata attraverso le properties social e youtube degli artisti coinvolti, oltre che delle properties di Dopcast.