Fratelli di Crozza: Salvini-Morisi, Calenda, Zaia e.. I video della 2° puntata

Nella seconda puntata della nuova stagione di Fratelli di Crozza - in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+ - Crozza intepreta il Primo Ministro Mario Draghi “Io Presidente? Me lo chiedete quattro volte al giorno: più che una domanda è un antoibiotico!”

Nella seconda puntata della nuova stagione di Fratelli di Crozza - in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+ - Crozza intepreta il Salvini alle prese con i comizi elettorali al mercato. E su Morisi “Lo sa Morisi… a quanta gente della Lega stava sulle balle? Pillon lo odiava… Giorgetti lo schifava… Zaia lo schivava… Fedriga lo soffriva… La Donato lo sputava… solo io lo amava”

Nella seconda puntata della nuova stagione di Fratelli di Crozza - in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+ - non poteva mancare l’affaire Morisi e l’imbarazzo di Salvini, preso in giro da nientemeno che il Governatore del Veneto Zaia che ironizza “la sua visione politica è fare il giro delle sagre e mangiarsi anche il bidone dell’umido”

Torna nella seconda puntata della nuova stagione di Fratelli di Crozza - in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+ - l’interpretazione di Maurizio Crozza di Carlo Calenda terribilmente arrabbiato per la “mancanza di fair play” di Virginia Raggi nell’ultimo confronto elettorale alle soglie delle elezioni amministrative per designare il nuovo sindaco di Roma. Disilluso alla fine del monologo Crozza Calenda ammette: “C’ha ragione mi mojie…… che sono anni che mi dice: ‘Tesoro mio, tu la destra ce l’hai chiara… … è la sinistra che proprio non ti entra in testa. Che Guevara per te…… è un imprenditore cubano che ha inventato il rhum!”