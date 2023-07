Gf, Cesara Buonamici svelta tutto: "Piersilvio mi ha chiamata e..."

Grande Fratello, Cesara Buonamici sarà l'unica opinionista: "L’azienda sta rivedendo la natura del programma e mi ha chiesto di partecipare in una veste del tutto nuova per me£

Nell'ottica della totale rimozione del trash da Mediaset voluta da Pier Silvio Berlusconi è arrivata da qualche giorno la conferma che Cesara Buonamici sarà l'unica opinionista del Grande Fratello. Nella prossima edizione non ci saranno distinzioni tra VIP e "normali" e si cercherà di tornare a una versione più autentica del reality. Come ha rivelato la stessa conduttrice del TG5 in una intervista al Corriere della Sera, non è stata lei a proporsi come opinionista del GF ma anzi è stato direttamente Pier Silvio a "spingerla" verso questo ruolo.

"L’azienda sta rivedendo la natura del programma e mi ha chiesto di partecipare in una veste del tutto nuova per me. - ha raccontato Cesara Buonamici Dopo decenni che vivi facendo un certo lavoro, poter arricchire non tanto il curriculum quanto la tua competenza professionale è una bella occasione. E poi se te lo chiede l’azienda per un programma di successo".

Un reality non è per sua natura un programma trash, chiede l'intervistatore: "E perché? - risponde la conduttrice - Ogni cosa dipende da come la fai e comunque è la rete stessa che vuole rivedere il format. Semplificando molto, lo vuole riportare alla freschezza delle origini, allargando la platea di quelli che lo apprezzano".

Cesara Buonamici ha poi confermata che continuerà la regolare turnazione alla conduzione dell'edizione serale del TG5, senza nessuna decurtazione, e ha allontanato i dubbi in merito al fatto che il nuovo ruolo possa rovinarne la credibilità professionale: "E perché ? Il mio compito sarà proprio restare nel mio ambito giornalistico. Mi è stato chiesto di portare me stessa nel nuovo programma, non certo di essere altro. Non avrebbe senso. È evidente però che questa nuova posizione mi trova compressa tra due sentimenti. Da una parte esiste qualche preoccupazione per un impegno del tutto nuovo, in un campo nuovo, per temi nuovi. Dall’altra c’è la spinta a sperimentare un modo per rinnovarsi, per uscire da schemi consolidati e ritrovarsi in un’esperienza inedita".