Mediaset, Pier Silvio Berlusconi: "Interesse Cairo? Sono suo fan, ma fantaeditoria. Con fusione ci mangeremmo Rcs"

Mediaset, Pier Silvio Berlusconi: "L'interesse di Cairo? Sono suo fan, ma è fantaeditoria"

"lo sono un fan di Urbano Cairo. Ho un bellissimo rapporto con lui. L'ho conosciuto da ragazzino, è bravo, valido, simpatico. Poi lui salta fuori così con queste trovate, ma non c'è assolutamente niente ad oggi". Così Pier Silvio Berlusconi ha risposto ai cronisti che gli chiedevano se fossero vere le voci, uscite all'indomani della scomparsa del padre Silvio, di un possibile interesse per Mediaset da parte del patron di Rcs. "Semmai ci fosse, non so, Mondadori con Rcs.. ma con Mediaset, mi sembra un po' spericolato. In una fusione ci mangeremmo Rcs, non voglio esagerare ma è così", ha detto l'ad di Mfe-Mediaset. "Urbano è un bravissimo imprenditore, ma non c'è niente -ha concluso-. Lui l'ha chiamata 'fantatelevisione'? Io la chiamerei 'fantaeditoria'".

Mediaset: Pier Silvio Berlusconi, 'con Vivendi rapporti cordiali, è socio finanziario ma silente'

"Vivendi è un socio che è finanziario, ma silente. Abbiamo rapporti normalissimi, rapporti cordiali che nulla c’entrano con il lavoro". Così Pier Silvio Berlusconi, rispondendo alle domande dei cronisti, in occasione della presentazione dei palinsesti tv di Mediaset.