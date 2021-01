Gf Vip, Giulia Salemi: Salvo Veneziano pubblica suo video osé, poi si difende

Grande Fratello Vip 5: Salvo Veneziano pubblica su Instagram un video intimo di Giulia Salemi. Il padre di Pierpaolo Petrelli mette like mentre sui social si scatena la polemica in difesa dell'influencer

Il Grande Fratello Vip 5 si conferma l'edizione delle polemiche. Il caso di oggi riguarda Salvo Veneziano e il repost su Instagram di un video "a luci rosse" di Panorama che riguarda Giulia Salemi e la sua esperienza Al Grande Fratello spagnolo. Il popolo dei social accusa l'ex gieffino di essersi comportato in modo scorretto nei confronti dell'influencer.

Grande Fratello Vip 5, Giulia Salemi: il video incriminato

Nel video pubblicato su Instagram da Salvo Veneziano si vede Giulia Salemi che trascorre una notte appassionata con un altro concorrente del Grande Fratello spagnolo. "Non sapevo che Giulia Salemi fosse pure famosa in Spagna...Viva l'amore", commenta Veneziano. Non solo, il padre di Pierpaolo Petrelli ha messo like al post.

La condivisione del video non è piaciuta ai follower di Veneziano e ovviamente ai fan di Giulia Salemi, che lo accusano di attaccare ingiustamente la loro beniamina. "Mmm mi dispiace, ma invece così come hai pubblicato, sembrava dire "una poco di buono"... - scrive un'utente - Dovresti chiedere l'opinione di donne accanto a te di cosa ne pensano di questi tuoi modi ultimamente... Che ti succede? Cosa c'entra ora La Salemi con Signorini o il GF?". Nel frattempo l'hashtag #iostocongiulia è diventato trend topic su Twitter.

Grande Fratello Vip 5, Salvo Veneziano si difende: "Non critico Giulia, cosa ho detto di così tanto sconvolgente?"

Salvo Veneziano dopo le polemiche si è difeso su Instagram. "Penso di essere stato molto chiaro...Punto primo io non ho minimamente attaccato la Giulia ... - scrive l'ex gieffino - Punto due quale insinuazioni sono ? 🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬 Ho semplicemente detto che la Salemi trova l'amore sempre dentro i reality... Cosa avrò mai detto di tanto sconvolgente???? Mha ..". Ignari della polemica e della diffusione del video, Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli hanno dato sfogo alla passione in un fortino di fortuna costruito nel tugurio.