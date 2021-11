Gigi d'Alessio assolto dalle accuse di evasione fiscale da 1,7 milioni di euro. Gli avvocati: "Ristabilità la verità dopo 10 anni"

Il tribunale Monocratico di Roma ha assolto perché "il fatto non sussiste" il cantante Gigi D'Alessio accusato di reati fiscali. Il giudice ha fatto cadere le accuse anche per gli altri quattro imputati. Per l'artista la procura aveva sollecitato una condanna a 4 anni. La vicenda è legata ad una indagine del 2018 che verteva su una ipotesi di evasione dalle imposte da circa 1,7 milioni di euro. Secondo l'accusa l'artista nel 2010 non avrebbe dichiarato utili per alcuni milioni di euro frodando il fisco.

"La sentenza rende giustizia all'uomo prima che all'artista. Il tribunale di Roma, oggi, ristabilisce la verità a distanza di dieci anni dalle ipotesi accusatorie, rimaste prive di riscontro, riconoscendo la legittimità dell'operato dell'artista, che ha sempre creduto che la giustizia riconoscesse l'assoluta legittimità del suo agire. Il tempo è galantuomo". Così gli avvocati Pierpaolo Dell'Anno Giuseppe Murone e Gennaro Malinconico, difensori di Gigi d'Alessio e degli altri quattro imputati.