Gino D'Acampo, lo chef star in Inghilterra sbarca sul Nove

Si accende giovedì 11 giugno alle ore 21:25 sul NOVE “Restaurant Swap - Cambio Ristorante”, la nuova avvincente sfida prodotta da Banijay Italia e condotta dall’istrionico chef Gino D’Acampo.

Proprietario di oltre 50 ristoranti tra Inghilterra, Stati Uniti e Australia e autore di ben 17 libri di cucina, Gino D’Acampo è uno stimato chef e businessman napoletano . Grazie al suo talento ai fornelli e a un’irresistibile faccia tosta, Gino ha conquistato star internazionali del calibro di Michael Bublè e Gordon Ramsey e da anni ormai è ospite fisso di programmi di successo della tv inglese. Una vera e propria rivelazione oltremanica che sbarca in Italia per conquistare il pubblico di casa nostra.





Sarà lui il giudice unico di “Restaurant Swap - Cambio Ristorante”, il nuovo format tv che metterà per la prima volta a confronto due ristoratori all’opposto per concezione di ristorazione. Per la durata di un servizio, i due protagonisti di puntata dovranno scambiarsi il ristorante, nonchè l’intero staff. Avranno solo poche ore per dare a brigata e chef la propria impronta culinaria.

Gino D’Acampo sarà al loro fianco per tutte le fasi della gara, supportandoli e dando consigli preziosi. Sarà poi il suo voto da 1 a 10 a decretare il miglior servizio e a consegnare al vincitore un premio in denaro da investire nella propria attività.

Si partirà da Napoli, patria natia dello chef D’Acampo. Ad affilare i coltelli saranno Salvatore, un oste vecchio stampo immerso nella tradizione partenopea e Sasy, un vero e proprio manager proprietario di un locale chic e una proposta culinaria all’avanguardia. Chi riuscirà ad adattarsi meglio nei panni dell’altro?