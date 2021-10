Giulia de Lellis tradita dal fidanzato con la sifilide, ma è tutto uno scherzo

Giulia De Lellis scopre che il fidanzato Carlo Beretta ha fatto sesso con la sua assistente e ha preso la sifilide. Per sua fortuna è solo uno scherzo de Le Iene

E' risaputo che Giulia De Lellis non sia particolarmente fortunata in amore. Dopo la rottura con Andrea Damante per il tradimento di lui, vicenda ampiamente raccontata dall'influencer nel suo libro "Le corna stanno bene su tutto", anche il nuovo compagno Carlo Beretta ha avuto una scappattela. Fortunatamente per Giulia De Lellis si è trattato solo di uno scherzo organizzato dall'inviato de Le Iene Nicolò De Devitiis con la complicità del compagno e della sua assistente.

Ripresa di nascosto dalle telecamere del programma di Italia 1, l'ex corteggiatrice di Uomini e donne scopre che Beretta ha la sifilide, una malattia sessualmente trasmissibile particolarmente grave e contagiosa. La notizia insospettisce Giulia De Lellis, consapevole di non essere contagiata. Alla fine il compagno confessa: "Ho fatto sesso in macchina con la tua assistente". L'influencer, ovviamente irritata per le ennessime "corna", reagisce con rabbia ma alla fine dopo la scoperta che si tratta solo di uno scherzo tutto finisce tra grandi risate.