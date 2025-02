Grammy, Taylor Swift a bocca asciutta. Sbanca Beyonce: vince per il miglior album dell'anno

Grammy, la lista dei premi assegnati

La regina del pop Beyoncè sbanca agli Oscar della musica americana: la cantante, con tre premi di peso, compreso quello per il miglior album dell'anno, è stata incoronata nella notte regina della 67esima edizione dei Grammy Awards. Ma anche il rapper Kendrick Lamar ha di che festeggiare, con la sua vittoria in cinque categorie.

Questa la lista dei vincitori dei riconoscimenti più importanti:

- Album dell'anno: "Cowboy Carter", Beyonce'

- Disco dell'anno, per la performance complessiva: "Not Like Us", Kendrick Lamar

- Canzone dell'anno (autori): "Not Like Us", Kendrick Lamar

- Rivelazione dell'anno: Chappell Roan



- Miglior interpretazione pop: "Espresso", Sabrina Carpenter

- Miglior album vocal pop: "Short n' Sweet", Sabrina Carpenter

- Miglior videoclip: "Not Like Us", Kendrick Lamar

- Miglior album rap: "Alligator Bites Never Heal", Doechii

- Miglior brano rap: "Not Like Us", Kendrick Lamar

- Miglior interpretazione rap: "Not Like Us", Kendrick Lamar

- Miglior Album Dance/Electro: "Brat", Charli XCX

- Miglior Album Rock: "Hackney Diamonds", The Rolling Stones

- Miglior Performance Rock: "Now and Then", The Beatles

- Miglior Album Country: "Cowboy Carter", Beyonce'

- Miglior Performance Country da solista: "It Takes a Woman", Chris Stapleton

- Miglior Performance Country Duo: "II Most Wanted", Beyonce con Miley Cyrus

- Miglior album di musica internazionale: "Alkebulan II", Matt B con la Royal Philharmonic Orchestra.