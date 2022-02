Grande Fratello Vip 6: notte jungle, Jessica Selassié inedita e nomination

Per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Grande Fratello Vip 6, notte jungle per i vipponi: gli strascichi

Grande Fratello Vip 6 torna in prima serata su Canale 5. Il quarantatreesimo appuntamento con il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini in prime time con Sonia Bruganelli e Adriana Volpe nel ruolo di opinioniste.

Riflettori del Gf Vip 6 puntati sulla turbolenta, e ormai cosiddetta, “notte jungle”. Nel corso del weekend, i “vipponi” hanno dato vita a un’eccezionale festa a tema che ha lasciato pesantissimi strascichi. Il party ha rimesso in discussione amicizie, amori ed equilibri, creando malumori e lasciando emergere inaspettate confessioni. Protagonista assoluto della serata è stato il triangolo amoroso "Soleil Alex Delia" e un appassionato bacio tra le due donne.

Gf Vip 6, Jessica Selassié inedita e la cotta per Barù

Nelle scorse ore la Casa del Grande Fratello Vip 6 ha visto emergere una Jessica Selassié inedita, come non l’avevamo mai vista. Complice certamente anche la cotta che ha per Barù con il quale le cose sembrano, piano piano, trovare una forma nuova.

Grande Fratello Vip 6, televoto (Alessandro Basciano, Barù, Kabir Bedi e Nathaly Caldonazzo) e finalisti

Televoto del Gf Vip con Alessandro Basciano, Barù, Kabir Bedi e Nathaly Caldonazzo. Chi dovrà abbandonare definitivamente il reality di Canale 5? Ricordiamo che Lulù Selassié (che ha vinto il duello del voto con Soleil Sorge, Katia Ricciarelli) e Delia Duran sono già in finale.

