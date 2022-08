Grease: la teoria sulla scena finale e la morte di Sandy (Olivia Newton-John)

La morte di Sandy: una teoria alternativa su "Grease"

Adesso Sandy – o meglio: la sua interprete Olivia Newton-John – è morta davvero, volando in cielo come nella famosa scena finale di “Grease”.

Da anni quei fotogrammi fanno discutere i tanti appassionati del film, secondo un’interpretazione un po’ folle, ma intrigante, che trasforma la storia romantica in qualcosa di ben più inquietante.

L’intera storia raccontata nel film non sarebbe altro che una proiezione mentale di Sandy in punto di morte. L'ultima scena, con l'auto che letteralmente prende il volo, simboleggerebbe quindi l'ascesa di Sandy al Paradiso. E, fanno notare in parecchi, mentre la ragazza s'invola il coretto intona il verso "saremo amici per sempre", dalla canzone "We go together".

Secondo questa teoria, Danny (John Travolta) non è riuscito a salvare Sandy dalle onde del mare, come viene raccontato invece nella canzone “Summer Nights”: "Sandy quel giorno è morta sulla spiaggia e, mentre annegava, la mancanza di ossigeno al cervello le ha fatto vivere una realtà alternativa in cui lei e Danny s'innamorano e vivono uno splendido anno al liceo. La sua visione finisce quando Danny cerca di rianimarla sulla spiaggia e Sandy vola in Paradiso", si legge tra i numerosi commenti di chi crede in questa teoria.

O, addirittura, il suo addio a Sandra Dee, dopo la corsa in auto di Danny sarebbe da prendere alla lettera e presupporrebbe il suicidio da parte della protagonista.