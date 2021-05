"Il Divin Codino" finalmente su Netflix. Il film che racconta Roberto Baggio

Finalmente arriva su Netflix, oggi 26 maggio, il film che racconta Roberto Baggio, la leggenda del Calcio italiano, Pallone D'Oro nel 1993. Alla regia la 34enne barese Letizia Lamartire, originaria del capoluogo pugliese, insieme a Vito Luigi Fornarelli, nei panni dell'attaccante da adolescente. L'ex calciatore veneto da adulto è interpretato da Andrea Arcangeli. La pellicola racconta il ragazzo, l'uomo, dietro la leggenda e fuori dal campo, svelando anche aspetti relativi ai rapporti familiari, ripercorrendo 20 anni di carriera del campione che iniziò nel club della sua città, Vicenza. La sceneggiatrice Ludovica Rampoldi non ha taciuto i motivi per i quali il calciatore nel film indossa principalmente la maglia azzurra piuttosto che quella delle altre squadre di club da lui indossate (Juventus, Milan, Inter, Fiorentina, tra le altre): “Lavorando su un film, quindi con un tempo limitato - racconta Rampoldi - abbiamo voluto raccontare l’amore di Baggio per la maglia azzurra. Ci siamo focalizzati su ciò che ha fatto per indossarla e ciò che ha regalato al mondo indossandola”.