Indiana Jones 5, riprese in Sicilia: cast e data di uscita

Indiana Jones 5: nel cast di sarà ancora Harrison Ford insieme a Mads Mikkelsen

Grandi notizie per tutti fan di Indiana Jones. L'archeologo dell'avventura interpretato per anni da Harrison Ford tornerà sul grande schermo per un quinto episodio. Secondo quanto riporta l'edizione di Palermo de La Repubblica, la troupe ha iniziato a comporre il set nei pressi del tempo di Segesta, tra Trapani e il capoluogo siciliano. Le riprese vere e proprie però inizieranno solo a luglio e dovrebbero concludersi intorno al prossimo ottobre.

Indiana Jones 5: cast e quando esce al cinema

Al momento sappiamo ancora pochissimo di Indiana Jones 5 ma si tratta di notizie certe. A dirigere il film non sarà Steven Spielberg che si limiterà al ruolo di produttore. Dietro la cinepresa ci sarà invece James Mangold, regista di Le Mans '66 - La grande sfida. Harrison Forsa sarà ancora nel cast insieme a Waller Bridge (Solo - Star Wars Story) e Mads Mikkelsen. L'attore danese ha confermato di aver potuto già leggere lo script firmato da Jonathan Kasdan, George Lucas, Philip Kaufman e David Koepp, che gli avrebbero chiesto di costruire insieme il suo personaggio.

Collider: “Sono molto entusiasta per questo ruolo. - ha detto Mikkelsen a Collider - L’altro giorno ho rivisto I predatori dell’arca perduta ed è così ben fatto, affascinante, con un impianto narrativo fenomenale. È un grande onore far parte di questo franchise con cui sono cresciuto".

Indiana Jones 5, pandemia di Coronavirus premettendo, dovrebbe uscire nelle sale nel luglio 2022.