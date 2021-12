Isola dei Famosi 2022, concorrenti e opinionisti: le ultime notizie

Isola dei Famosi 2022, concorrenti e opinonisti: tra i papabili ci sono Alessia Fabiani e Gianmarco Onestini per il cast e Amanda Lear per commentare le puntate

C'è grande attesa per l'Isola dei Famosi 2022, alla cui conduzione ci sarà ancora Ilary Blasi. Sembrava che il programma potesse essere cancellato ma dagli ultimi rumors la prossima edizione sarebbe stata confermata e sarà inedita sotto molti punti vista.

Isola dei Famosi 2022 concorrenti

Stando a quanto afferma giornalista Gabriele Parpiglia a "Casa Chi" su Instagram, tra i nomi dei naufraghi per l'Isola dei Famosi 2022 ci saranno quelli di Gianmarco Onestini e Alessia Fabiani. Il primo è il fratello di Luca, uno dei protagonisti di Uomini e Donne, e ha raccolto un successo strepitoso in Spagna partecipando a un reality show. Proprio per quest'ultimo motivo potrebbe essere difficile vederlo all'Isola dei Famosi 2022. La seconda invece ha un situazione complicata da gestire a casa con due bambini piccoli, "quindi bisogna capire", afferma Parpiglia.

Isola dei Famosi 2022 opinionisti

Si rinnova anche la squadra degli opinionisti. Tommaso Zorzi passa al ruolo di giudice a Drag Race Italia su Discovery. Addio anche per Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi. Anche l'inviato Massimiliano Rosolino abbandona il programma. Come nuovo opinionista è uscito il nome di Amanda Lear. L'unico problema è il cachet richiesto dall'artista.

Isola dei Famosi 2022 quando inizia

Sappiamo che l'Isola dei Famosi 2022 partirà alla fine del Grande Fratello Vip 2021 prevista il 22 marzo. Il programma, che sarà ovviamente sempre trasmesso su Canale 5, potrebbe quindi iniziare dopo tale data e mandato in onda intorno alla metà di aprile.