Le concorrenti de L'Isola dei Famosi sono solitamente struccate. Una di queste appare erò sempre con un eyeliner nero perfetto. Com'è possibile? Si tratta Fariba Tehrani, la mamma di Giulia Salemi. La donna è un'aspirante naufraga. Vive al momento su Parasite Island dove deve affrontare delle prove per poi entrare a far parte del gruppo de naufraghi. Coma fa Fariba Tehrani ad essere sempre truccata? Ecco il suo segreto.

Isola dei Famosi, Fariba Tehrani è sempre truccata: come fa

I telespettatori hanno notato un dettaglio che inizialmente ha destato dei sospetti. Fariba Tehrani appare sempre truccata, ma sull'isola dell'Honduras è vietato portare trucchi. Li ha forse nascosti da qualche parte? Assolutamento no. La concorrente sfoggia sempre un eye-liner nero perfetto che ha incuriosito anche la conduttrice Ilary Blasi.

La padrona di casa, insospettita, ha detto alla mamma di Giulia Salemi che il suo viso non sembrava "acqua e sapone". Fariba Tehrani ha risposto: "Sono al naturale".

Isola dei Famosi, il trucco di Fariba Tehrani su Parasite Island

Fariba Tehrani si trova su Parasite Island in qualità di aspirante naufraga. I suoi occhi, neri e profondi, hanno incuriosito i telespettatori sin dalla prima puntata. Sembra truccata. La Tehrani non ha però con sè l'eye-liner o la matita nera. Il make-up che si nota quando le telecamere la inquadrano è frutto di precedenti trattamenti estetici semipermanenti e waterproof.

Fariba non è la prima concorrente ad apparire truccata. Nelle rpecedenti edizioni de L'Isola dei Famosi, altre concorrenti avevano utilizzato dei "trucchetti". Alcune si erano fatte mettere le exension alle ciglia prima di partire per l'Honduras. Altre utilizzavano il carbone come ombretto. Quest'anno la mamma di Giulia salemi è però andata oltre.

I suoi occhi sembrano truccati con una precisissima linea nera, sembra eye-liner. Secondo le ultime indiscrezioni, Fariba Tehrani avrebbe fatto ricorso all'eyeliner semipermanente, un trattamento che rende lo sguardo intenso e profondo. Questo "trucco" però non dura in eterno. Col tempo tende a sbiadire.

Che cosa farà fariba Tehrani quando la linea nera sparirà?