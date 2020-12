Kataklò "tra palcoscenico e realtà", la docu-serie su La7d

Dal 7 al 12 dicembre alle 18:20 su La7d arriva la docu serie originale “Kataklò tra palcoscenico e realtà”.

Cosa significa far parte di Kataklò, la compagnia italiana di Athletic Theatre che da 25 anni colleziona successi in Italia e all’estero? Kataklò tra palcoscenico e realtà ce lo fa scoprire.

Una docu-serie che, attraverso le storie e le testimonianze della direttrice artistica Giulia Staccioli e dei suoi 6 performer, ci permetterà di vedere cosa accade in sala prove, cosa significa essere in tour e quanto lavoro si nasconde dietro alla creazione di uno spettacolo teatrale.

Nel corso delle 6 puntate seguiremo le vite dei protagonisti, li vedremo allenarsi, sudare, superare i loro limiti, conosceremo dei ragazzi dalle diverse personalità uniti da un'unica grande passione: il palcoscenico.

La docu-serie ci aprirà le porte della sala prove della Compagnia e di Accademia Kataklò, la prima accademia di formazione professionale in athletic dance theatre in Italia all’interno della Dancehaus di Susanna Beltrami a Milano. Scopriremo come il contatto tra il mondo della ginnastica e della danza possano convivere creando un mix vincente ormai ricercatissimo in tutti i contesti artistici e spettacolari.

Kataklò tra palcoscenico e realtà, come suggerisce il titolo, ci permetterà di avvicinarci alla vita dei ragazzi durante le loro giornate di formazione, cosa sognano, cosa studiano, quali sono le loro ambizioni, come passano il tempo libero, quali sono i loro riti, abitudini e relazioni, con l'obiettivo di far conoscere al grande pubblico quali risultati si possono raggiungere con impegno, dedizione, disciplina, fatica, serietà e capacità.