Kim Kardashian ufficialmente miliardaria: "Non male, per una senza talento"

Kim Kardashian entra nella classifica delle persone più ricche del mondo, stilata dalla rivista specializzata “Forbes”. Il patrimonio dell’ex moglie del musicista Kanye West, dal quale ha divorziato lo scorso febbraio, viene valutato in un miliardo di dollari, con un netto aumento rispetto ai 780 milioni di dollari dello scorso ottobre.

A traghettare Kim Kardashian nel ristretto novero dei miliardari sono due brand in grande ascesa come KKW Beauty e Skims, i cui proventi si vanno a sommare a quello derivante da contratti televisivi, pubblicitari ed investimenti minori.

Il brand di cosmetici KKW Beauty è nato nel 2017, in seguito al successo di Kylie Cosmetics della sorellastra Kylie Jenner. Il modello di business è lo stesso: una strategia direct-to-consumer che si basa molto sul social media marketing, generando entrate per circa 100 milioni di dollari.

Skims è invece una linea di abbigliamento lanciata nel 2019, della quale Kim Kardashian detiene una quota di maggioranza. Secondo indiscrezioni, l’azienda varrebbe circa 500 milioni di dollari.

A questi notevoli incassi vanno sommati le “altre” attività delle giunonica starlette, che dal 2012 a oggi non ha mai guadagnato meno di 10 milioni di dollari annui, al loro delle imposte.

“Non male per una ragazza senza talento”, come ha ironicamente commentato Kim Kardashian, in risposta alle critiche di chi l’ha sempre accusata di vacuità e di essere “famosa per essere famosa”.