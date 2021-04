La casa di carta 5, arriva un post su Netflix: come si cambia idea su Berlino

La casa di carta 5, Netflix fa un post su Berlino: come si cambia idea...

Sul profilo Instagram di Netflix è spuntato un post piuttosto particolare su Berlino, protagonista indiscusso della seguitissima serie tv spagnola ideata da Alex Pigna. "Guardare La casa di carta = cambiare idea su Berlino 🖤", si legge nella didascalia.

Nella foto Berlino, interpretato dall'attore Pedro Alonso, appare con la nota divisa rossa. Accanto a lui è possibile leggere delle scritte che mostrano come cambia l'opinione dei telespettatori sul personaggio nel corso degli episodi. "Ma chi è questo st*nzo", "Berlino miglior personaggio di sempre", "TI AMOOOO, TI AMO, TI AMOOO". Berlino ha avuto una vera e proprio evoluzione nella serie. All'inizio appare scontroso e piuttosto freddo, quasi incapace di provare sentimenti. Poi però si scopre un suo lato nasconsto e il pubblico si innamora letteralemente di lui. "All’inizio non lo sopportavo... ma poi... 😍", conferma un utente commentando il post di Netflix. "Dall'inizio alla fine l'ho amato con tutto il cuore", rivela invece un altro.

Non mancano naturalmente domande dei fan in merito alla data di uscita della quinta stagione de La La casa di carta. Perchè Netflix ha fatto questo post? Forse il colosso di streaming vuole attirare l'attenzione sulla serie prima dell'annuncio ufficiale?

La Casa di Carta 5, Berlino dice addio al Professore: "Ho girato le mie ultime scene, arriva il momento della fine"

Berlino è uno dei protagonisti più apprezzati dai fan de La Casa di Carta. Inizialmente arrogante e chiaramente sociopatico, il personaggio interpretato da Pedro Alonso è fratello maggiore del Professore è stato spesso in contrasto con altri membri della banda (Tokyo e Nairobi su tutti) ma ha conquistato il pubblico prima con la sua leadership e poi con il suo sacrificio.

Nel corso dei mesi, Pedro Alonso ha condiviso con i followers alcuni scatti fatti sul set della serie. Nell'ultimo post però ha parlato in modo molto criptico di un ritratto che ha realizzato. "Quando ho girato le mie sequenze il mio fratellino mi ha detto "ora sì, ora vedo qualcosa di inquietante nei tuoi occhi"". Il "fratellino" a cui si riferisce Alonso è Alvaro Morte che nella serie interpreta Il Professore. “È stato un viaggio straordinario @alvaromorte. Uno di quelli che meritano davvero di essere custoditi in uno scrigno del tesoro dopo l'odissea", scrive Pedro.

"Per me si trattava di amore - aggiunge l'attore parlando del ritratto - E forse anche uno strano messaggio per un tempo futuro, quando sarà il momento di ispezionare la ferita. Quasi per il personaggio, ma anche per l'attore. So che può suonare un po' strano. Prima o poi quel momento arriva. Viene sempre. Quello in cui è ora di andare alla fine di ciò che non sappiamo. O non vogliamo sapere. E secondo me non è male. Anche se fa impressione. Così come il vero amore e la vita stessa".

Berlino tornerà ne La casa di Carta 5 solo come flashback.