"La Casa di Carta 5": ecco la data ufficiale della stagione finale su Netflix

La Casa di Carta 5: ecco la data ufficiale

“La Casa di Carta 5” si sta veramente facendo desiderare. Da mesi ormai di rincorrono le voci sulla messa in onda dell’ultima stagione della serie Netflix. Inizialmente annunciata per il 7 aprile, è stata poi genericamente rinviata a dopo l’estate, ma senza fissare una data precisa.

Fino ad oggi. Adesso sappiamo infatti con certezza che la stagione conclusiva della pluripremiata “La Casa de Papel” andrà in onda nell’ultimo trimestre del 2021.

Come sappiamo che non sia l’ennesima voce destinata ad essere smentita?

Semplice: la fonte è la più autorevole possibile, ovvero la stessa Netflix.

Chi ha letto con attenzione il rapporto che il canale digitale ha presentato agli investitori sugli utili di esercizio vi ha trovato un passaggio fondamentale, questo: “Prevediamo che la crescita degli abbonamenti a pagamento accelererà nuovamente nella seconda metà del 2021 mentre entriamo in una solida metà posteriore con il ritorno di grandi successi come “Sex Education”, “The Witcher”, “La Casa de Papel” (che nel resto del mondo si chiama “Money Heist” e, in Italia, “La Casa di Carta”) e “You”, oltre a un’entusiasmante serie di film originali tra cui il finale della trilogia di “The Kissing Booth”“.

Sarà quindi tra ottobre e dicembre la messa in onda della quinta stagione de “La Casa di Carta”, che segnerà la fine del ciclo, per poi lasciare spazio a degli spin-off in via di definizione.