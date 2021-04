La casa di carta, Rio senza veli su Instagram: competizione con Tokyo. FOTO

La casa di carta, Rio senza veli su Instagram: competizione con Tokyo?

I fan dei protagonisti de La casa di carta continuano incessantemente a controllare ciò che fanno i loro beniamini su Instagram. Come tanti altri artisti, i componenti della banda condividono con i followers i loro progetti, i momenti principali della loro giornata e tutte le loro sensazioni. Ad accendere la rete è solitamente Ursula Corbero, interprete di Tokyo, che spesso regala scatti audaci ai suoi fan. Questa volta a stupire è Miguel Herrán che nella serie tv Netflix interpreta Rio. Il giovane si è letteramente messo a nudo si Instagram e i suoi scatti hanno fatto il giro del web.

Rio de La casa di carta stupisce i fan su Instagram: scatti bollenti

Miguel Herrán ha deciso di seguire le orme della bellissima collega e amica Ursula Corbero, condividendo con i fan alcuni scatti super sensuali. L'attore ha voluto mostrare i risultati degli allenamento condotti negli ultimi anni in palestra, ringraziando coloro i quali lo hanno aiutato nel faticoso percorso.

"Oggi voglio ringraziare il mio allenatore e amico @josemaazcona per i risultati di questo anno scorso. Da quando siamo usciti da quel grande isolamento - ha scritto Miguel - sono migliorato molto con le sue tabelle di allenamento e nutrizionali. Vorrei anche menzionare @nutrisade che è stato uno dei miei mentori e un pilastro fondamentale sin dal primo giorno in cui ho messo piede in palestra ... dando sempre la priorità alla salute rispetto ai risultati estetici".

L'interprete di Rio ha rivelato di aver fatto allenamenti estenuanti con l'obiettivo di modificare il suo corpo. Non si tratterebbe di un'iniziativa spontanea. Secondo recenti indiscrezioni, il regista de La Casa di Carta avrebbe richiesto espressamente all'attore di perdere ben 12 kg per i nuovi episodi della serie Netflix. Il suo fisico è ora molto più scolpito rispetto al passato.