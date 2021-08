La Casa di Carta 5, stagione finale: in arrivo i primi cinque episodi

La Casa di Carta 5, stagione finale: in arrivo su Netflix il 3 settembre la prima metà dell'ultima stagione della serie spagnola

Il gran finale de “La Casa di Carta” sta per arrivare. Venerdì 3 settembre, i primi cinque episodi della quinta e ultima stagione della serie spagnola firmata Alex Pina verranno aggiunti nei cataloghi Netflix di tutto il mondo, mentre i restanti 5 arriveranno solo tre mesi dopo, ovvero il 3 dicembre, anche su Sky Q e NOW. La quinta stagione sarà suddivisa, dunque, in due parti: quale modo migliore per far crescere a dismisura l’interesse dei fan?

Per congedarsi, la top series “promette” di regalare molte sorprese e colpi di scena, stando ai teaser diffusi e al trailer. Ecco l’annuncio apparso sull’account Twitter di Netflix: “Grazie a tutti i fan per avere fatto parte de La Resistencia. Non vediamo l’ora di farvi scoprire come andrà a finire”.

La Casa di Carta 5, ecco i nuovi personaggi

Come scritto in precedenza, non ci saranno solamente il Professore, Tokyo, Denver e i volti già noti nell'ultima stagione de “La Casa de Papel”. Netflix, infatti, ha annunciato ben tre “new entry” che, molto probabilmente, faranno emergere qualche segreto in più dei personaggi che abbiamo conosciuto e imparato ad amare.

Infatti, ci sarà Rafael (Patrick Ciado) nei panni del figlio di Berlino, 31enne ingegnere informatico. Dai flashback mostrati finora, si capisce che i due non andavano molto d’accordo. Un'altra storyline interessante riguarda il famoso René (Miguel Angel Sivestre), che interpreterà il vecchio fidanzato di Tokyo. Nella prima puntata della serie, la stessa lo aveva presentato come il suo grande amore e compagno di rapine. Infine, entrerà in scena Segasta (José Manuel Seda), comandante delle forze speciali dell’esercito spagnolo.

La Casa di Carta 5, dove eravamo rimasti?

Ma dove eravamo rimasti? Nell’ultima puntata della quarta stagione de La Casa di Carta, abbiamo lasciato la banda rinchiusa all’interno della “Zecca” da più di 100 ore. Lisbona è salva e ha raggiunto gli altri, mentre il professore è stato catturato da Sierra e, forse per la prima volta, sembra non avere un piano. Intanto, l’esercito si prepara a scendere in campo contro la banda. Quali saranno le sorti dei protagonisti? Non resta che scoprirlo questo venerdì.