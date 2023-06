Levante torna (mora) con un nuovo brano e risponde alle critiche degli haters

Levante torna (mora) con un nuovo singolo e risponde alle critiche degli haters

Cambio di look per Levante - nome d'arte di Claudia Lagona, 36 anni, originaria della Sicilia - torna al suo colore originale, quindi mora. In vista del lancio del suo nuovo singolo, "Canzone d'estate", in uscita il prossimo 23 giugno, ha pubblicato un video sui suoi canali social dove si presenta con una lunga chioma scura, al contrario di come siamo stati abituati a vederla negli ultimi mesi. La cantautrice, infatti, si era mostrata bionda in occasione del Festival di Sanremo 2023.