Zucchero: "Questo nome d'arte mi ha stancato. Voglio farmi chiamare Adelmo"

Zucchero: "Il nome era nato perché la mia maestra me l'aveva dato alle elementari perché per lei ero molto dolce"

Zucchero Fornaciari potrebbe avere le ore contate. Non l'artista, ma il suo nome. A dirlo, seriamente seppure mascherando la dichiarazione come una battuta, è il cantautore emiliano stesso al termine dell'incontro con la stampa in occasione dell'inizio in Italia del suo 'World Wild Tour 2023' che, dopo il debutto di Caracalla, proseguirà altri quattro giorni a Roma per poi andare a Trieste, Caserta, Siracusa e Agrigento.

Terminata la conferenza stampa, Zucchero è tornato sull'argomento e ha chiarito che è un po' di tempo che ci sta pensando. "Non so - spiega l'artista - Zucchero era nato perché la mia maestra me l'aveva dato alle elementari perché per lei ero molto dolce. Poi mi è servito quando andavo a bussare alle case discografiche - continua - perché almeno si ricordassero di me: con un nome così strano, pensavo, si ricorderanno. Zucchero Fornaciari... Zucchero".

Zucchero: "Io sono sempre stato anche Adelmo"

"Poi dopo è diventato il nome che mi sto portando dietro ma - aggiunge - non so se è ancora il nome che mi rappresenta, a questa età e con questo bagaglio. Io sono sempre stato anche Adelmo, e più vado avanti e più le radici si ingrossano, stranamente", conclude.