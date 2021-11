Linecheck 2021, annunciati i primi nomi della settima edizione

Linecheck 2021, annunciati i primi nomi dei partecipanti della 7a edizione al BASE Milano

Annunciati finalmente i primi nomi che parteciperanno a Linecheck 2021: dal 23 al 25 novembre la musica si riaccende dal vivo a BASE Milano e in live streaming da Berlino, Amburgo, Haldern, Londra, Madrid e Parigi. Tre giorni con più di 100 appuntamenti tra panel, workshop, eventi networking e showcase con artisti internazionali.

Linecheck si focalizza sui valori della musica dal punto di vista economico, sociale, culturale ed educativo puntando all’internazionalizzazione della filiera musicale italiana. Quest’anno il focus della tre giorni è #Reverse, scelto per esplorare gli scenari presenti e futuri dell’economia musicale. Da BASE Milano, il Festival si arricchisce per la sua line-up che vedrà sul palco il meglio della scena musicale italiana ed europea.

Il 23 di novembre il primo artista ad esibirsi è il duo elettro-acustico Ba:zel, seguito poi Memento che presenterà il nuovo doppio singolo Oceano e Vipera, la dj Plastica aka Matilde Ferrari ed infine a terminare la serata James BKS, rapper e produttore già noto nella scena musicale francese con date sold-out alle spalle. La sera seguente, il 24 novembre, ad intrattenere il pubblico l’elettro-rock della chitarrista Giungla e la cantante made in Napoli LA NIÑA con il suo primo EP EDEN.

Per l’ultima sera del 25 novembre on stage l’artista e cantautrice bulgara, ma oramai berlinese, DENA seguita poi dal rapper senegalese con suoni afrobeat F.U.L.A. A terminare l’ultimo live di Linecheck, il progetto solista OSA con le sue influenze pop, elettroniche, minimal-techno o semplicemente acustiche e Hugo Sanchez. Punto di forza di quest’anno è anche l’internazionalità dei suoi showcase, non solo per quanto riguarda l’aspetto artistico, ma soprattutto per le sei città europee che ospiteranno live locali ed inseriti all’interno di Linecheck. Tutto si ricollega al concetto di Festival diffuso che offrirà agli spettatori live non solo da BASE Milano, ma anche dalle altre sei venues europee.Si parte sempre il 23 di novembre, dalla città di Amburgo, con il live di Pufuleti, artista naturalizzato tedesco ma di origine siciliana, che presenterà il suo nuovo album italo-tedesco RAMMBOCK; al The Imperial di Londra, invece, suonerà IOSONOUNCANE, che porterà all’estero il suo nuovo album Ira amato dalla critica italiana e annoverato tra i dischi del 2021, accompagnato da Giulia Tess in apertura. La partecipazione in presenza allo show sarà esclusivamente su invito, mentre è possibile acquistare il biglietto per la visione in live streaming a questo link.