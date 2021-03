Live Non è La D'Urso chiude in anticipo, Presta: 'La bonifica del trash che ha contaminato Mediaset'

Live – Non è la D’Urso chiude in anticipo di due mesi rispetto alla scorsa stagione. L'indiscrezione ha fatto il giro del web e sui social c'è chi ha esultato. Fra questi spunta il nome di Lucio Presta, agente di Paolo Bonolis e marito di Paola Perego, che in un tweet non ha esitato a prendere le distanze dal programma di Barbara D'Urso in onda di domenica, in prima serata su Canale 5.

Live Non è La D'Urso, chiusura anticipata, Presta: 'Finire il lavoro con Domenica Live e Pomeriggio 5'

“Con la chiusura di Live Non è la D’Urso si scrive una pagina nuova in Mediaset - si legge nel duro tweet di Lucio Presta - inizia così la bonifica da quel hard trash (sotto testata giornalistica) che ha contaminato la rete. Ora bisogna finire il lavoro con Domenica Live e Pomeriggio5 ed aprire una stagione di rinnovamento. Video News ci pensi bene”.

Il programma serale di Barbara D’Urso ha chiuso in anticipo di due mesi rispetto alla stagione dello scorso anno. Avrebbero contribuito alla decisione anche gli ascolti non troppo alti. La puntata di domenica 28 marzo ha fatto totalizzare 2.353.000 spettatori, con il 13.7% di share.

Mediaset difende Barbara D'Urso: 'Bilancio vincente per Live, record della stagione'

Mediaset ha voluto sottolineare la stima e l'affetto nei confronti di Barbara D'Urso. “Su Canale 5 bilancio vincente per Live Non è la D’Urso - si legge in un post su Twitter - segna il record assoluto della stagione e conclude la terza edizione confermandosi programma d'infotainment più visto della domenica sera”.

“Barbara D’Urso è sinonimo di grande energia e passione per il proprio lavoro”, ha aggiunto Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5.

Ora la conduttrice si dedicherà pienamente a Pomeriggio 5 e a Domenica Live che riprenderà nella versione allungata di circa 5 ore.