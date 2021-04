LOL, bastone di Matano, occhiali, microfono: dove comprare gli oggetti

LOL - Chi ride è fuori, dal bastone di Matano agli occhiali, al microfono di Katia Follesa: dove comprare gli oggetti

La prima edizione di LOL - Chi ride è fuori ha ottenuto un successo pazzesco incuriosendo, facendo sorridere e scatenando dure polemiche. Il format del comedy show di Amazon Prime Video trae ispirazione dal programma giapponese HITOSHI MATSUMOTO Presents Documental, che ha già spopolato in Spagna, Messico, Australia e Germania.

Al centro delle puntate le performance e le gag di 10 comici che devono cercare di non ridere. I protagonisti vengono rinchiusi in un teatro per 6 ore. In quell'arco temporale devono cercare di far ridere gli avversari, ma loro non devono accennare neanche un sorriso.

I partecipanti della prima edizione sono Lillo, Elio, Frank Matano, Caterina Guzzanti, Katia Follesa, Luca Ravenna, Pintus, Ciro dei The Jackal, Fru, Michela Giraud. Ad aggiudicarsi la vittoria è stato Ciro Priello, uno dei componenti del gruppo comico napoletano "The Jackal". L'artista è riuscito a non ridere per ben 6 ore, vincendo dopo un testa a testa durissimo con la simpaticissima Katia Follesa.

A catturare l'attenzione dei telespettatori non sono stati solo i comici con le loro gag esilaranti, ma anche gli oggetti da loro utilizzati per far ridere gli avversari. Dal bastone di Frank Matano, alla bottiglia rotta di Pintus, al microfono di Katia Follesa, alcuni stanno davvero andando a ruba. Ecco come trovarli e dove comprarli.

LOL - Chi ride è fuori: dove comprare gli oggetti usati da Frank Matano, katia Follesa, Pintus...

In 6 ore, nessuno dei 10 comici in gara può ridere. Alla prima risata o anche solo al primo sorriso c'è l'ammonizione. Alla seconda scatta l'eliminazione. Come resistere? Facendo ridere prima gli altri!

In questa dura prova, gli artisti hanno utilizzato qualsiasi mezzo e hanno dato libero sfogo a divertentissime gag, creando dei veri e propri tormentoni. Uno di questi è Frank Matano che con il suo bastone verde fluorescente ha fatto una strage di risate.

Ecco gli oggetti più apprezzati e utilizzati dai comici di LOL- Chi ride è fuori.

Bastone verde fluorescente di Frank Matano

L'oggetto più ricorrente è il bastone verde fluorescente di Frank Matano. Non faceva parte degli oggetti di scena messi a disposizione dagli autori di a LOL - Chi ride è fuori, ma è stato portato nel teatro dal comico stesso. Online è presente una versione simile: bastone sonoro o tubo sonoro verde.

Microfono di Katia Follesa

Un altro oggetto super richiesto è il microfono di Katia Follesa, super usato anche dagli altri comici di LOL - Chi ride è fuori. Si tratta di uno speciale microfono da karaoke. Modifica la voce dei protagonisti e diffonde l'audio in tempo reale.

Bottiglia di birra rotta da Angelo Pintus

Un altro oggetto molto chiacchierato di LOL- Chi ride è fuori è la bottiglia che Angelo Pintus ha rotto addosso a Frank Matano. Naturalmente non si trattava di una bottiglia di vetro vero, ma era fatta di zucchero. Prodotti di questo tipo sono spesso usati sui set cinematografici. All'apparenza gli oggetti sembrano fatti di vetro, dunque duri e pericolosi, invece sono fatti di zucchero. Se vengono lanciati contro qualcosa di duro, si rompono subito in tantissimi pezzi senza ferire nessuno. E' bene comunque usarli con attenzione. Il costo di questi oggeti è superiore a quello di una normalissima bottiglia di vetro.

Occhiali con gli occhi fuori dalle orbite

Molti comici hanno cercato di far ridere gli avversari anche utilizzando degli occhiali con gli occhi fuori dalle orbite. Ad alcune persone fanno un po' impressione, ma il modo in cui sono stati usati dai comici era davvero esilarante. Questi oggetti si trovano online e anche nei supermercati o negozi specializzati in travestimenti.

Dinosauro di Ciro

Ciro, il vincitore di LOL - Chi ride è fuori, ha utilizzato spesso un dinosauro gonfiabile muovendosi nel teatro a ritmo di musica. L'oggetto è in vendita su Amazon e su altri siti di ecommerce. E' possibile trovarlo digitando le parole "costume da dinosauro gonfiabile".