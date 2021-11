Maddalena Corvaglia difende Iacchetti: "Rovinato dal gioco? Tutte Min***ate!

Corvaglia-Iacchetti, l'ex del conduttore lo difende dalle voci sulla sua passione per il gioco d'azzardo che l'avrebbero portato a un crac finanziario

Maddalena Corvaglia non ci sta e tramite il suo profilo Instagram ha preso posizione per difendere pubblicamente l'ex compagno Enzo Iacchetti. Nei giorni scorsi era circolata la voce che il conduttore storico di Striscia la Notizia soffrisse di ludopatia. Il suo amore per il gioco d'azzardo lo avrebbe rovinato dal punto di vista economico.

"Notizie diffamatorie e gratuitamente lesive della dignità di un uomo perbene e un professionista serio e impeccabile. - scrive Maddalena Corvaglia - Se non siete in grado di raccontare la verità alle persone che vi leggono cambiate lavoro. Il rispetto della verità coincide con il rispetto che avete il dovere di portare ai vostri lettori oltre che alle persone di cui scrivete".