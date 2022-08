Madonna è a Noto per festeggiare il suo 64° compleanno - FOTO

La pop star Madonna sceglie Noto per festeggiare il suo compleanno



Party top secret e l'affetto dei suoi figli, Madonna ha scelto Noto per festeggiare il suo compleanno. La cantante oggi, 16 agosto, spegne 64 candeline e ancora una volta ha scelto l'Italia per fare festa in compagnia di Rocco Ritchie e David Banda, Mercy e le gemelline Estere e Stella.

La pop star è reduce dal successo del lancio di "Break my Soul" con Beyoncé. L'arrivo di Madonna sull'isola è stato preceduto dallo sbarco del suo staff e del suo entourage: circa 100 persone.

Mentre fervono i preparativi per la grande festa, Madonna ha condiviso su Instagram non solo i suoi primi giorni siciliani ma anche alcune immagini della festa di compleanno italiana di Rocco Ritchie, che ha compiuto 22 anni l'11 agosto. "Da un Leone all'altro!! Buon compleanno Rocco", ha scritto sui social la cantante di "Material Girl", mostrando la serata di festeggiamenti avvenuta in una villa con una cena a lume di candela, tra risate, una band dal vivo e la grande famiglia di Madonna stretta attorno al figlio nato dal rapporto con l'ex Guy Ritchie mentre tagliava la sua stravagante torta di compleanno: una valigetta marrone con le iniziali "RC" bordate di glassa dorata.