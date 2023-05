Magalli contro Guardì: “Non mi nomina mai. Forse non vuole scontentare Salvo Sottile"

Giancarlo Magalli contro Michele Guardì: “Trent’anni di ‘Fatti Vostri’ e non mi nomina mai. Forse non vuole scontentare Salvo Sottile”

Giancarlo Magalli ha scritto un post social contro Michele Guardì che nei giorni scorsi era stato ospita a Da noi…a ruota libera di Francesca Fialdini. “Michele Guardì è stato ospite in parecchi programmi ultimamente, soprattutto a promuovere il suo libro, e non mi ha mai nominato”

“Trenta anni di Fatti Vostri non meritano una menzione da parte sua. Cita solo quelli che non ci sono più, come Castagna e Frizzi, ma se per essere citati da lui bisogna morire mi va bene così”, aggiunge Magalli.

Nel mirino finisce poi anche Salvo Sottile, suo successore nel programma del mattino di Rai2, dopo il suo addio al programma che arrivà al termine della stagione 2020-2021. “Forse non vuole scontentare Salvo, che da qualche tempo ha iniziato una strana campagna nei miei confronti dicendo che lui ora raddoppia i miei ascolti di un tempo, dimenticando che ora lui ha Fiorello ad aiutarlo ed io avevo il Covid a danneggiarmi e (niente pubblico, niente orchestra, niente ospiti in studio, niente trucco e sartoria, ecc. ) e comunque il 7/10% che fa lui ora non è il doppio del 6/9% che facevo io. Ma pazienza. Io sono comunque felice. E vivo”.

Leggi anche