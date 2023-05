Federica Masolin a piedi nudi davanti alla Ferrari (ma che botta in testa con la telecamera!)

Federica Masolin, botta in testa con la telecamera al Gp di F1 a Montecarlo

Federica Masolin consola i tifosi della Ferrari. Se questa stagione di Formula 1 sta riservando poche gioie a chi ama la Rossa (Sainz e Leclerc sono sesto e settimo in classifca lontanissimi da Verstappen) e il weekend del Gp di Montecarlo è stato in linea col grigiore di questo 2023 (Charles ha chiuso al sesto posto, Carlos è finito ottavo), almeno c'è lei, la musa della Formula 1 di Sky Sport, a illuminare il cielo carico di nubi.

Va detto che il weekend nel Principato non è stato fortunatissimo neanche per la povera Federica Masolin che nella caos della giornata di gara ha rimediato una sfortunata botta in testa da una telecamera.

Lei ci scherza su e sulle storie posta un suo scatto sulla pista del Gp di Montecarlo scrivendo "Qui è prima della botta in testa", corredando la frase da alcune emoticon (guarda la gallery).

"Mannaggia al cameraman, spero ti abbia chiesto scusa!!!", le scrive un fans su Instagram. "Troppa gente in pista oggi", sottolinea un altro followers della giornalista di Sky Sport. E sono tanti a chiederle "Come va la testa?"

Federica Masolin e la Ferrari: foto a piedi nudi in barca. I fans applaudono la musa della F1. "Decisamente più bella te che la f40"

Ma a far furore sui social è la sua foto in barca a piedi nudi davanti a una Ferrari F40 (guarda la foto in gallery). Federica Masolin è bella ed elegante come sempre. "In questa foto si può vedere un'assoluta eccellenza del made in Italy. Meravigliosa da ogni angolazione fa emozionare da qualunque parte la si osservi. Un piacere per gli occhi. Ah si c'è anche una F40 nella foto", si legge tra i commenti. "Ormai guardo la F1 solo perché ci sei tu", confessa un fans. E ancora. "Decisamente più bella te che f40 e ho detto tutto"... "La vera Ferrari é la Masolin!!"

E per un dolce istante i tifosi della Rossa possono dimenticare le delusioni per i risultati della loro amata Ferrari in pista...

