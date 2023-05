Lautaro-Agustina sposi. E Lukaku arriva con la bellissima Megan Thee Stallion

Lautaro Martinez e Agustina Gandolfo sposi

Lautaro Martinez si è sposato con Agustina Gandolfo (completo blu per lui, bito bianco di Atelier Emè per lei), sua compagna da anni con cui ha già una figlia ed è in attesa del secondogenito. La coppia ha pronunciato il fatidico sì nell'affascinante cornice di Villa d'Este sul Lago di Como davanti a 120 invitati. Le fedi scelte sono di Damiani Be Reel in oro giallo e diamanti.

Lukaku, Meghan Thee Stallion il nuovo amore di Big Rom: la coppia si svela al matrimonio di Lautaro Martinez e Agustina Gandolfo

Tanti i compagni di squadra presenti alle nozze di Lautaro Martinez e Agustina Gandolfo, tra cui cui Edin Dzeko, Stefan De Vrij, Danilo D’Ambrosio, Samir Handanovic, Roberto Gagliardini e l'ex nerazzurro Achraf Hakimi. Oltre ovviamente al vicepresidente Javier Zanetti e al compagno d'attacco con cui il Toro forma la temibile LuLa che terrorrizza le difese avversarie: Romelu Lukaku.

L'attaccante belga (in prestito dal Chelsea, a fine stagione l'Inter dovrà discutere con i blues il futuro di Big Rom) è arrivato assieme alla nuova fidanzata, la 28enne Megan Thee Stallion.

Lukaku, chi è la nuova fidanzata: Megan Thee Stallion cantante rapper di successo

Megan Thee Stallion, la nuova fidanzata dell'attaccante dell'Inter, Romelu Lukaku è una famosissima cantante-rapper americana, vincitrice in carriera di 3 Grammy Awards e due MTV Video Music Awards). Assenti invece Lionel Messi e la compagna Antonella Roccuzzo che non sono riusciti a venire. Nel 2019 la sua esplosione con il singolo Hot Girl Summer, in collaborazione con Nicki Minaj e Ty Dolla Sign, che che salì sino all'undicesimo posto nella classifiche Billboard Hot 100 americane. Nel 2020 il brano Savage, grazie al remix con la cantante Beyoncé, arrivò al primo posto e nello stesso anno Megan Thee Stallion ha collaborato con Cardi B alla hit di successo mondiale WAP e pubblicato l'album in studio di debutto Good News.

Lautaro Martinez e Agustina Gandolfo, il menù delle nozze

Il menù delle nozze di Lautaro Martinez e Agustina Gandolfo? "Pappa al pomodoro, ricciola marinata, bottarga, burrata e crumble di taralli come antipasto, tortellini di guancetta di vitello, spugnole e nocciola tonda gentile come primi, agnello in due cotture, patata lionese e carota al marsala, tarte tatin con gelato come dessert. Il tutto annaffiato con Chardonnay Grosjean e Langhe Nebbiolo Francesco Rinaldi. Poi l’immancabile taglio della torta, i fuochi d’artificio e il volume della musica che è iniziato a salire nella discoteca appositamente allestita per far festa fino a notte inoltrata", riporta la Gazzetta.

Leggi anche

Federica Nargi, bikini esplosivo per lady Matri. "Dea indiscussa". Foto

Canalis, amore a mille (Cimpeanu e kickboxing). Elisabetta svela: "Torno a combattere"