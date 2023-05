Canalis, amore a mille (Cimpeanu e kickboxing). Elisabetta svela: "Torno a combattere"

Elisabetta Canalis e Georgian Cimpeanu sul ring della kickboxing alla Reggia di Venaria

Elisabetta Canalis torna a combattere: la showgirl illuminerà la notte della Night of Kick and Punch 14 – Black Tie Edition il 24 giugno. Sfiderà Angelica Donati sulla distanza delle 3 riprese (dopo la vittoria di un anno fa contro Rachele Muratori). Nel corso dell'evento salirà sul ring anche il suo nuovo fidanzato, il tre volte campione del mondo Georgian Cimpeanu. Vediamo tutti i dettagli sul match che vedrà impegnata Elisabetta Canalis.

Elisabetta Canalis torna sul ring il 24 giugno alla Reggia di Venaria sfiderà Angelica Donati in un match di kickboxing nello stile kick light nel corso della Night of Kick and Punch 14 – Black Tie Edition. E’ la seconda esperienza di questo tipo per l'ex velina: l’anno scorso, sempre alla Reggia di Venaria, ha battuto Rachele Muratori.

Sabato 24 giugno, alla Reggia di Venaria, a Venaria Reale (alle porte di Torino), avrà luogo The Night of Kick and Punch – Black Tie Edition, l’evento dell’anno nel settore della kickboxing. E’ organizzato da Angelo e Marianna Valente in collaborazione con la Sap Fighting Style dell’avvocato Michele Briamonte e con la Reggia di Venaria. Le federazioni di riferimento sono la Federkombat-Lega Pro Italia e la Wako-Pro, la più importante sigla di kickboxing a livello globale. Presenteranno l’evento, la popolare influencer Alice De Bortoli e Valerio Lamanna, la voce degli sport da combattimento in Italia (Che i guerrieri entrino nell’arena è la frase che lo contraddistingue).

Salirà sul ring per la seconda volta Elisabetta Canalis che sfiderà Angelica Donati sulla distanza delle tre riprese da un minuto e mezza ciascuna con le regole dello stile kick light. Cos’è la kick light? Lo spiega l’ex campione del mondo di kickboxing Massimo Liberati, oggi dirigente della Federkombat-Lega Pro Italia ed allenatore di Angelica Donati: “Il nome del nostro sport è kickboxing, un termine generico che significa tirare pugni e calci. All’interno di questo sport, sono previsti vari stili. Uno di essi è la kick light che consente di colpire con i pugni dalla cintura in su e con i calci a tutto il corpo. Non è previsto il knock out e quindi i colpi non devono essere affondati a potenza piena. I giudici assegnano la vittoria a chi ha ottenuto il punteggio più alto portando a segno il maggior numero di pugni e calci e dimostrando maggiore padronanza delle tecniche di attacco e difesa consentite. Durante il combattimento, Elisabetta Canalis e Angelica Donati indosseranno il caschetto e i parastinchi. Ho visto combattere Elisabetta Canalis contro Rachele Muratori l’anno scorso alla Night of Kick and Punch 12 ed ho selezionato alcune atlete di pari livello che potessero affrontarla il prossimo 24 giugno. Dopo averle valutate, ho scelto Angelica Donati che si allena con me da circa un anno. Angelica salirà sul ring per vincere, come farà anche Elisabetta.”

Elisabetta Canalis impegnata nel match vinto contro Rachele Muratori



Elisabetta Canalis pratica la kickboxing da parecchi anni e quando si trova in Italia (la sua vita si svolge tra Milano e Los Angeles) si allena con Angelo Valente, che prima di diventare allenatore e organizzatore è stato campione del mondo di kickboxing. Elisabetta ha presentato la nona edizione della Night of Kick and Punch, il 15 dicembre 2018 al centro sportivo Vismara a Milano. Ha voluto essere presente anche alle due edizioni successive in veste di madrina: la Night of Kick and Punch 10 il 14 dicembre 2019 al centro sportivo Vismara e la Night of Kick and Punch 11 il 18 dicembre 2021 al palasport di Rozzano (alle porte di Milano). Il 18 giugno 2022 Elisabetta ha esordito in qualità di agonista di kickboxing battendo Rachele Muratori alla Reggia di Venaria nel corso della Night of Kick and Punch 12 – Black Tie Edition.

La sua prestazione ha entusiasmato il pubblico ed anche il suo allenatore Angelo Valente che disse: “Elisabetta ha dimostrato di saper fare la kickboxing sferrando calci alla mascella, calci girati, calci ad ascia che solo in pochi sono in grado di eseguire con quella scioltezza e che non si vedono spesso durante un combattimento professionistico.”

Elisabetta Canalis spiega per quale motivo ha deciso di tornare sul ring: “Ho deciso di tornare sul ring perché lo trovo il coronamento di un anno intenso di allenamenti e di sforzi per migliorare tecnicamente, questo sport non mi fa mai sentire arrivata e so che potrei sempre dare di più! La kickboxing, come tutte le discipline praticate seriamente, implica sacrifici, perseveranza, rigore e diverse sedute dal fisioterapista ma per quanto mi riguarda ti dà sempre la spinta per non mollare.” Alla Night of Kick and Punch 14 – Black Tie Edition sono previsti una decina di combattimenti. Nel più importante, il campione del mondo dei pesi gallo Wako-Pro Luca Cecchetti (58 vittorie, 5 sconfitte) difenderà per la prima volta il titolo contro il fuoriclasse francese Franck Giovanni Gross sulla distanza delle 5 riprese da 3 minuti ciascuna con le regole dello stile K-1: pugni, calci e ginocchiate.

Anche quest’anno The Night of Kick and Punch – Black Tie Edition sarà ospitata all’interno della bellissima Citroniera della Reggia di Venaria. La Citroniera è stata progettata dal celebre architetto italiano Filippo Juvarra e costruita tra il 1722 ed il 1727 ed è lunga 148 metri, larga 14, alta 16 ed è illuminata sul lato sud da grandi finestre. Insomma, una grande location per un grande evento sportivo. Per informazioni, telefonare al 391-4124452.

