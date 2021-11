Maneskin aprono il concerto dei Rolling Stones e fanno scintille. VIDEO

I Maneskin 'sbancano' Las Vegas con un'esibizione di mezz'ora in apertura del concerto dei Rolling Stones che ha raccolto gli applausi convinti dei fan delle 'pietre rotolanti'. Vestiti a stelle e strisce, Damiano, Victoria, Ethan e Thomas hanno riscosso l'entusiasmo dell'Allegiant Stadium gremito con i loro cavalli di battaglia, da 'Zitti e Buoni' a 'I Wanna Be Your Slave'.

Per la band romana anche dai social, subito scatenati con complimenti ed elogi, e' arrivata la conferma di un successo che dopo Sanremo e l'Eurovision Song Contest ha carcato l'oceano ed e' diventato globale.

"Hello Las Vegas! E' un onore essere qui ed avere la possibilita' di suonare sul palco della band piu' grande di sempre", ha esordito il frontman Damiano, il cui nome e' stato scandito piu' volte dal pubblico. Molto applauditi l'ultimo successo, Mamma Mia, e l'omaggio a Iggy Pop, con "I Wanna Be Your Dog" degli Stooges. L'ultimo brano prima di passare la 'palla' agli Stonmnes e' stato "I Wanna Be Your Slave".

La band ha centrato l'obiettivo di entusiasmare e "sciogliere" il pubblico in attesa suonando poi una decina di pezzi del suo repertorio con l'immancabile cover di "Beggin" che li ha resi famosi negli Usa ed e' disco di platino in America. Il pubblico ha risposto con grande trasporto, segno che la band italiana e' davvero il fenomeno musicale capace di portare il rock verde, bianco e rosso nel mondo.

I fan in Italia, dato che l'esibizione e' avvenuta quando era notte fonda, hanno trovato sui social, attraverso i club molti video amatoriali dell'esibizione conclusa con l'ingresso di Jagger che ha ringraziato la band italiana.