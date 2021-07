Manu Chao in concerto a Genova, a 20 anni esatti dallo show del G8 2001

Manu Chao torna a suonare dal vivo a Genova, a vent’anni esatti dai drammatici fatti del g8

L’esibizione live di Manu Chao è in programma questa sera, lunedì 19 luglio, ai Giardini Luzzati di Genova, a vent’anni esatti dal suo spettacolo a Piazzale Kennedy, nel pieno dei disordini e delle manifestazioni causate in città dal grande evento politico e che culminarono con la morte del manifestante Carlo Giuliani in Piazza Alimonda.

Manu Chao è da sempre considerato “il menestrello” del movimento No Global, che in quei tragici giorni visse il momento più triste. Questa sera suonerà solamente in acustico, per poi replicare mercoledì 21 all'Arena del Mare al Porto Antico.

In seguito, il musicista francese terrà altri concerti in Italia:

• Luglio 2021 – Sarzana, Piazza Matteotti

• Martedì 27 luglio 2021 – Collegno (TO), Flowers Festival

• Venerdì 30 luglio 2021 - Laghi di Fusine (Udine), No Borders Music Festival

• Lunedì 2 agosto 2021 – Padova, Parco della Musica

• Giovedì 5 agosto 2021 – Verghereto, Dante Trail e le anime del Savio

• Sabato 7 agosto 2021 - Monte Cucco (Perugia), Suoni Controvento Festival