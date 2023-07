Margot Robbie, piedino da bambola. Feticisti di tutto il mondo in estasi

"Mi sento davvero lusingata dal fatto che le persone mostrino un simile entusiasmo verso i miei piedi"



“Margot Robbie piedi” è schizzato in vetta alle ricerche di Google grazie al film Barbie che nel suo primo giorno di programmazione ha fatto il botto. La pellicola diretta da Greta Gerwig ha infatti incassato oltre 2 milioni di euro nel suo primo giorno di programmazione segnando il miglior esordio del 2023 dietro solo la prima di Spider-Man No Way Home. Lo scrive Fabiano Minacci per www.biccy.it, ripreso dal sito Dagospia.

L’ossessione per i piedi di Margot Robbie non è nata grazie al film di Barbie (e alla celebre scena in cui ricrea la perfetta forma arcuata del piede della bambola) ma in tempi non sospetti, come confessato dall’attrice nel corso di una recente intervista.

“La primissima volta che mi sono cercata su Google? Avete presente quando si digita qualcosa e Google anticipa le parole che potresti inserire? Bene, avevo da poco iniziato a lavorare e non mi ero mai googlata fino a quel momento. Così ho digitato nel motore di ricerca ‘Margot Ribbie’ e prima di finire di inserire le ultime lettere mi era già uscito come consigliato ‘Margot Robbie piedi’.

Mi sento davvero lusingata dal fatto che le persone mostrino un simile entusiasmo verso i miei piedi. Penso che sia bello, non mi mette affatto a disagio. Penso sia una cosa molto bella”.

A parlare dei piedi della Robbie anche la regista Gerwig: “Alcuni dirigenti dello studio insistevano di realizzare i suoi piedi con degli effetti digitali. Ho pensato ‘Oh Dio, no! Questo è terrificante! È un incubo’ Inoltre, Margot ha dei piedi stupendi. Ha questi bellissimi piedi da ballerina. Ha solo dovuto aggrapparsi alla sbarra per riuscirci”.