Ballando con le stelle, "Selvaggia Lucarelli scimmia arrabbiata". Parole choc

Ballando con le stelle, Iva Zanicchi al centro della lite tra Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto



La semifinale di sabato 26 novembre di Ballando con le stelle ha visto un durissimo scontro tra Guillermo Mariotto e Selvaggia Lucarelli, da lui definita una “scimmia arrabbiata”. Motivo della discussione è stata l’esibizione di Iva Zanicchi, anche se in realtà la giurata ha espresso un parere più ampio sulla cantante, al di là della performance in pista. L’”aquila di Ligonchio” - come riporta il sito de Il Fatto Quotidiano - si è esibita in un cha cha cha non senza alcune difficoltà visto che, come ha dichiarato lei stessa, “ho un’anca che mi è uscita ieri” e l’effetto dei medicinali presi l’avrebbe stordita.

Selvaggia Lucarelli, dopo aver sentito il parere dei colleghi giurati, si è detta perplessa per i complimenti e, come già avvenuto nelle precedenti puntate, ha contestato i voti dati alla Zanicchi: “Se resti tu esce qualcuno che sicuramente balla meglio di te” le ha detto, prima di lasciarsi andare a una considerazione più generale sul percorso di Iva all’interno del programma. La Lucarelli ha infatti commentato: “A prescindere dal ballo a me hai divertito molto, a tratti, però io penso che come tutte le persone dotate di grande ironia a un certo punto avresti potuto cercare un’altra cifra, che secondo me hai […] La caciara ci ha divertito, però a un certo punto il tutto è diventato un po’ squallido in alcuni momenti. Un po’ di misura in alcune puntate ti avrebbe dato spessore”. Il riferimento è alle barzellette spinte che ormai ogni sabato la concorrente racconta, intrattenendo il pubblico in sala e a casa. Iva le ha dato ragione, ma ha spiegato: “Abbiamo tante disgrazie e tristezze, io ieri ho passato una giornata a piangere, perché è l’anniversario della morte della persona che ho amato di più e io vengo qui e rompo le palle a loro col mio dolore? No, io voglio divertirli”.

Poi si è inserito nella discussione Guillermo Mariotto, che ha perso la pazienza con la Lucarelli. Il giudice ha elogiato il coraggio della Zanicchi che, malgrado stia attraversando un momento difficile continua a prendere parte al programma esorcizzando il dolore con una buona dose di allegria. “Arrivare al punto di darle della squallida, scusa Selveggia, mi sembra una cosa fuori luogo” ha osservato Mariotto, che ha proseguito: “La figura della squallida la stai facendo tu perché ti stai comportando come una scimmia arrabbiata per il fidanzato che getta escrementi a tutti […] Sono stufo di questa aggressione a tutti i costi”. Secondo lui, infatti, alla Lucarelli non sarebbe andata giù l’eliminazione del compagno Lorenzo Biagiarelli. A dare man forte a Mariotto è stato Alberto Matano, che parlando della Zanicchi ha chiosato: “Per me è la vera stella di Ballando con le stelle”.