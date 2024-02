Marta Donà, manager di Angelina Mango. Dietro la vittoria a Sanremo c'è lei

Nipote di Claudia Mori e Adriano Celentano, ha fondato la sua società nel 2016, LaTarma, in cui lavorano soltanto donne



Dietro la vittoria di Angelina Mango, così come era stato per la vittoria di Marco Mengoni, l’anno scorso, o anche dei Maneskin, c’è un unico nome: Marta Donà.

La manager 40enne era in lacrime dopo la vittoria della cantante che ha accompagnato, passo dopo passo, fino a questo traguardo. Per Donà è un triplete, in pochi anni. Anzi, un poker se si considera che con Mengoni ha vinto il Festival due volte. Nipote di Claudia Mori e Adriano Celentano, ha fondato la sua società nel 2016, LaTarma, in cui lavorano soltanto donne, scrive il sito internet www.corriere.it.

Lavorava prima in Sony, come ufficio stampa, e prima ancora in una società di comunicazione, fino a quando proprio Mengoni le chiese di licenziarsi e diventare la sua manager. Un salto nel vuoto, sulla carta. Rischioso. Ma allora Donà sembra non aver sbagliato un colpo, rimanendo elegante e serena anche quando c’è stata l’inattesa rottura con i Maneskin, che aveva iniziato a seguire ancora prima del loro arrivo a «X Factor». Nella sua scuderia ci sono anche Francesca Michielin e Alessandro Cattelan e molti altri fanno la fila per farsi seguire da questa manager brillante e con le idee chiare, che con questo Sanremo ha festeggiato l’ennesimo successo.